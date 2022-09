Goldpreis: Wichtige Inflationszahlen im Anmarsch

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln (schon ab 100 €) Nutzen Sie Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Roh­stoffen mit attraktiven Hebeln und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie mit dem Handeln beginnen und mit Hebel z. B. von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren. Nutzen Sie Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Roh­stoffen mit attraktiven Hebeln und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie mit dem Handeln beginnen und mit Hebel z. B. von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren. Jetzt informieren Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Verantwortlich hierfür waren vor allem die Erholung des Dollars, der einmal mehr von "falkenhaften" Kommentaren seitens eines Fed-Notenbankers profitiert hat und dadurch die Attraktivität von Goldinvestments gemindert hat. Grund: Raphael Bostic (Präsident der Boston Fed) plädierte für einen weiteren Zinsschritt nach oben um 75 Basispunkte bei der nächsten Notenbanksitzung Anfang November. Am Nachmittag könnten nun diverse Konjunkturindikatoren dem Goldpreis neue Impulse verleihen. Unter anderem erfahren die Marktakteure wie sich im September die Inflationsrate in Deutschland entwickelt hat. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich diese von 7,9 auf 9,4 Prozent p.a. beschleunigt haben.Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit fallenden Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 17,50 auf 1.652,50 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Rücksetzer nach Rebound

Auch der Ölpreis legt nach den kräftigen Kursgewinnen vom Vortag derzeit den Rückwärtsgang ein. Nach wie vor drücken vor allem die geringen Wachstumsperspektiven Chinas, dem weltgrößten Ölimporteurs auf die Stimmung der Marktakteure, was vor allem auf die strenge Null-Covid-Strategie zurückzuführen ist. Daneben sorgt aber auch der starke Dollar für zusätzlichen Verkaufsdruck. Am morgigen Freitag könnte in diesem Zusammenhang die anstehende Bekanntgabe des NBS-Einkaufsmanagerindex für erhöhte Aufmerksamkeit sorgen.



Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MESZ) verbilligte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,75 auf 81,40 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,69 auf 87,36 Dollar zurückfiel.





