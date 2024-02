10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX wird im Plus erwartet

Der DAX gewinnt rund eine Stunde vor Handelseröffnung 0,65 Prozent auf 17.230,50 Punkte - das wäre ein neuer Rekord.

2. Börsen in Fernost mit Aufschlägen

Der japanische Leitindex Nikkei 225 zog letztendlich um 2,19 Prozent an auf 39.098,68 Punkte. Er ist erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 39.000 Zählern geklettert. Das bisherige Rekordhoch war im Dezember 1989 markiert worden.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite um 1,03 Prozent auf 2.981,39 Zähler an. In Hongkong gewinnt der Hang Seng 0,75 Prozent auf 16.626,11 Stellen.

3. NVIDIA übertrifft alle Erwartungen deutlich - Aktie nachbörslich mit Gewinnen

Bei NVIDIA standen am Mittwoch nachbörslich die Quartalszahlen an.

4. Mercedes-Benz-Aktie: Mercedes-Benz mit Gewinnrückgang - Aktienrückkaufpolitik und weiterer Rückkauf beschlossen

Mercedes-Benz hat sich für Aktienrückkäufe ein festes Ziel gesetzt.

5. Berichtssaison: Spannung vor Moderna- und Nikola-Bilanz

Anleger dürften einen genauen Blick auf die Kennzahlen von Impfstoffhersteller Moderna, sowie von Lkwbauer Nikola werfen.

6. Delivery Hero: Verhandlungen über Foodpanda-Verkauf in ausgewählten Märkten Südostasiens abgebrochen

Delivery Hero hat den Verkauf seines Foodpanda-Geschäfts in bestimmten Märkten in Südostasien abgebrochen.

7. Knorr-Bremse steigert Gewinn und plant weiteres Margenwachstum

Knorr-Bremse hat vergangenes Jahr sowohl den Umsatz als auch den Gewinn gesteigert und zudem einen Rekordauftragseingang verzeichnet. Im laufenden Jahr soll die Marge weiter zulegen.

8. Heidelberg Materials-Aktie: Heidelberg Materials erfüllt Erwartung und strebt 2024 mehr Gewinn an - Aktienrückkauf für bis zu 1,2 Milliarden Euro geplant

Heidelberg Materials hat trotz rückläufiger Absatzmengen in allen Geschäftsbereichen den operativen Gewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr vergleichbar um 29,5 Prozent gesteigert.

9. Ölpreise bauen Vortagsgewinne leicht aus

Die Ölpreise haben am Donnerstag ihre Aufschläge vom Vortag leicht ausgebaut. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 83,31 US-Dollar. Das waren 28 Cent mehr als am Tag zuvor. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 29 Cent auf 78,20 Dollar.

10. Euro legt zum US-Dollar leicht zu

Der Euro hat am Donnerstagmorgen moderat zugelegt. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0835 US-Dollar und damit etwas mehr als am Abend zuvor.