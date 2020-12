10 wichtige Fakten zum Börsenhandel am Freitag

Der DAX dürfte mit leichten Verlusten in den Freitagshandel starten. Seit Wochen pendelt der Dax um die Marke von 13 300 Punkten. Sie wirkt wie ein Magnet - auch das Wochenhoch bei 13.454 Punkten hatte keinen Bestand.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Der japanische Leitindex Nikkei gibt im Freitagshandel nach: Es geht um 0,25 Prozent auf 26,690.41 Indexpunkte abwärts. Der Shanghai Composite liegt ebenfalls mit 0,89 Prozent im Minus und notiert bei 3.343,30 Indexpunkten. Gegen den Trend Gewinne werden daneben aus Hongkong gemeldet, wo es für den Hang Seng 0,49 Prozent auf 26.539,34 Zähler nach oben geht.

3. Carl Zeiss Meditec-Aktie: Gewinn bei Carl Zeiss Meditec bröckelt

Der Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditech hat im Zuge der Corona-Krise und einer sinkenden Nachfrage im abgelaufenen Geschäftsjahr weniger verdient. Zur Nachricht

4. US-Expertengremium der FDA unterstützt Corona-Impfstoff von BioNTech und Pfizer

Der Impfstoff von BioNTech und Pfizerhat in den USA eine weitere Hürde genommen. Zur Nachricht

5. Zurich kauft US-Sachversicherung von MetLife

Der Versicherungskonzern Zurich stärkt sein Geschäft mit einem milliardenschweren Zukauf in den USA. Zur Nachricht

6. Lufthansa-Chef droht mit Entlassung von 1.000 Piloten

Lufthansa-Chef Carsten Spohr droht wegen des fehlenden Tarifabschlusses bereits für das kommende Frühjahr mit Massenentlassungen bei Piloten. Zur Nachricht

7. EU-Gipfel billigt Haushaltskompromiss - Weg für Corona-Hilfen frei

Der EU-Haushaltsstreit mit Polen und Ungarn ist überwunden. Der Weg für das 1,8 Billionen schwere Finanzpaket für die nächsten Jahre und auch Corona-Milliardenhilfen ist frei. Zur Nachricht

8. Airbnb-Aktie schlägt mit Feuerwerk auf dem Börsenparkett auf

Mit Spannung warteten Anleger auf den Börsenstart des Apartment-Vermittlers Airbnb. Und das Warten hat sich gelohnt - der Erstkurs lag deutlich oberhalb des ohnehin bereits ambitionierten Ausgabepreises. Zur Nachricht

9. Ölpreise treten auf der Stelle

Die Ölpreise haben sich am Freitag kaum verändert. Im frühen Handel gaben die Notierungen geringfügig nach. 10. Euro zieht zum Dollar an

Der Euro ist am Freitag gestiegen und hat damit an die Kursgewinne vom Vortag angeknüpft. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,2158 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vortag.

