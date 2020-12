An den europäischen Börsen hielten sich Anleger am Freitag weiter zurück.

Die US-Börsen haben sich am Donnerstag uneinheitlich entwickelt.

Der Dow Jones bewegte sich im Donnerstagshandel in überschaubarem Rahmen. Am Ende gab das Börsenbarometer 0,24 Prozent auf 29.998,08 Indexpunkte nach. Der NASDAQ Composite konnte unterdessen auf grünem Terrain schließen - mit einem Plus von 0,54 Prozent ging es bei 12.405,81 Zählern in den Feierabend.

Nach den Gewinnmitnahmen nach neuen Rekordständen verlief der Handel am Donnerstag in ruhigen Bahnen. Aktuell richteten sich die gegenwärtigen Anleger-Hoffnungen weiterhin auf ein Zustandekommen eines US-Konjunkturpaketes - ein überparteilicher Vorschlag steht zur Diskussion. "Sollte dieser Kompromiss durchgehen, dürften auch die Impfstoffhoffnungen die Stimmung weiter verbessern", sagt Investmentstratege Fahad Kamal von Kleinwort Hambros.

Der Börsengang von Airbnb ist am Donnerstag unterdessen sehr erfolgreich verlaufen. Der Erstkurs lag mit 146 US-Dollar um 114 Prozent oberhalb des Ausgabepreises.

Derweil stiegen die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stärker an als befürchtet.

