Amazon pirscht sich auf den Podcast-Markt - Kommt die Wondery-Übernahme?

• Amazon will stärker auf dem Podcast-Markt auftreten• Geschäft mit Werbeeinnahmen aus Podcast boomt• Amazon wohl an Wondery interessiert

Amazon hat seine Fühler mal wieder in Richtung eines boomenden Marktes ausgestreckt. Nachdem das Online-Versandhaus erst kürzlich mit dem Launch von Amazon Pharmacy stärker im Gesundheitssektor Fuß fassen wollte, folgt nun ein weiterer Schritt in ein Segment, das international immer mehr Aufmerksamkeit erhält, nämlich Podcasts. Zu diesem Zweck kündigte Amazon im September an, fortan über seinen Musikstreamingdienst Amazon Music in Deutschland, Großbritannien, Japan und den USA einen umfangreichen Podcast-Bereich anzubieten, ohne zusätzliche Kosten für Nutzer. Mit dieser Entwicklung reagiert der E-Handelsgigant auf die wachsende Konkurrenz durch andere Podcast-Anbieter wie Spotify, Apple oder auch Google, um nur einige zu nennen. Dabei will der Konzern auch auf exklusive Inhalte setzen, um Hörer idealerweise auch langfristig auf seine Seite zu locken.

Podcast-Werbeumsatz steigt kräftig

Mit gutem Grund, wie die Einschätzung von Wirtschaftsprüfern der Podcast-Werbeumsätze in Deutschland in den nächsten Jahren zeigt. So geht PricewaterhouseCoopers (PwC) in einer Medienanalyse, die der dpa vorliegt, davon aus, dass der Werbeumsatz dieses Jahr auf 74 Millionen Euro anwachsen dürfte, was einem Anstieg von 4,2 Prozent entspreche. Bis zum Jahr 2024 dürfte dieser gar auf 171 Millionen Euro anwachsen. Der Markt für Podcasts entwickelt sich rasant: Noch im Jahr 2015 hätten sich die Werbeumsätze lediglich auf 4 Millionen Euro belaufen.

Gespräche zwischen Amazon und Wondery

Kein Wunder also, dass auch Amazon wünscht, ein größeres Stück vom Kuchen zu ergattern. Zu diesem Zweck sei der US-Konzern offenbar mit dem Podcast-Startup Wondery in Übernahmegespräche, wie die US-Nachrichtenagentur Dow Jones mit Bezug auf Insider berichtete. Wondery nennt sich auf der unternehmenseigenen Webseite "den größten unabhängigen Podcast-Publisher auf der Welt". Gegründet wurde das Startup im Jahr 2016 und hat seither eine beeindruckende Entwicklung durchlaufen. Wie das Wall Street Journal schrieb, sei Wondery bei einer Finanzierungsrunde im Juni 2019 mit 100 Millionen US-Dollar bewertet worden. Dieses Jahr soll laut Berichten ein Umsatz von 40 Millionen US-Dollar verzeichnet werden.

Gründer und CEO ist Hernan Lopez, der zuvor das internationale Multi-Media-Unternehmen Fox International Channels über viele Jahre leitete. Dementsprechend waren auch die Fox Studios mit an Wondery beteiligt, deren Anteil ging jedoch 2019 auf Disney über, als diese Fox Studios übernahmen. Wie das US-Magazin Forbes schreibt, sucht das Unternehmen jedoch seit ein paar Monaten nach einem Käufer.

Amazon sei nach Informationen von Dow Jones nun bereit 300 Millionen US-Dollar auf den Tisch zu legen. Noch sei jedoch nichts entschieden und auch die Möglichkeit, dass keine Einigung erzielt werden könne, sei durchaus noch realistisch. Keines der beiden Unternehmen wollte sich zu den Übernahmespekulation jedoch bisher äußern.

