Deutsche Telekom und Microsoft erweitern Partnerschaft bei Cloud - Telekom-Aktie in Rot

Beide Unternehmen hätten eine strategische Vereinbarung für die Digitalisierung von Großkunden und Mittelstand getroffen, die durch die Kombination der Cloud- und KI-Fähigkeiten von Microsoft mit dem Cloud Migration Framework und den Telekommunikationsdiensten der Telekom erreicht werden soll.

Unter anderem sieht die Kooperation vor, dass die Telekom-Tochter T-Systems Microsoft 365 und Microsoft Azure in ausgewählten Bereichen als bevorzugte Cloud-Plattform verwendet. Die Kooperation erstreckt sich auch auf Digitalisierung und Netzausbau. Darüber hinaus haben die Unternehmen ein Projekt für deutsche Schulen gestartet, um Lernen im Fernunterricht durch cloudbasierte IT-Infrastruktur, moderne Geräte und Cloud-Anwendungen wie Microsoft 365 und Teams zu ermöglichen.

Um Innovationen zu beschleunigen, will die Telekom bis 2025 den Grossteil ihrer internen IT-Arbeitslasten in die Public Cloud verlagern. In dieser Strategie spiele Azure als Plattform eine zentrale Rolle.

Während die Telekom-Aktie via XETRA zeitweise 1,80 Prozent auf 14,72 Euro verliert, legt die Microsoft-Aktie im NASDAQ-Handel um 0,13 Prozent auf 210,86 Prozent zu.

