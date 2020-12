Ferrari-Vorstandschef Camilleri tritt zurück - Elkann übernimmt vorübergehend

Louis Camilleri trete aus persönlichen Gründen mit sofortiger Wirkung von seinem Amt zurück, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend in Maranello mit. Verwaltungsratschef John Elkann übernimmt den Posten interimsweise, bis ein Nachfolger gefunden ist. Elkann stammt aus der Eigentümerfamilie Agnelli und leitet deren Beteiligungsholding Exor mit ihrem Stimmrechtsanteil von gut einem Drittel an Ferrari . Camilleri war seit 2018 Vorstandschef des italienischen Autobauers und gehörte seit 2015 dem Verwaltungsrat an.

MARANELLO (dpa-AFX)

Bildquellen: Tiago Hora / Shutterstock.com