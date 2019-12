10 wichtige Fakten zum Dienstagshandel an der Börse

Der DAX zeigt sich rund eine Stunde vor dem Handelsstart mit positiver Tendenz bei knapp über 13.000 Einheiten.

2. Börsen in Fernost geben ab

In Japan geht es für den Nikkei um 0,64 Prozent auf 23.379,81 Punkte abwärts (07:35 MEZ). Auch in China dominieren die Bären: Wobei auf dem chinesischen Festland der Shanghai Composite seine Verluste abschüttelt und um die Nulllinie tendiert. Dagegen notiert der Hang Seng 0,26 Prozent schwächer bei 26.376,60 Punkten.

3. USA erwägen im Streit über Airbus höhere Zölle auf EU-Produkte

Im Streit mit der EU über Subventionen für den europäischen Flugzeugbauer Airbus könnte die US-Regierung nach eigenen Angaben wieder an der Zollschraube drehen. Zur Nachricht

4. Windenergie - RWE fordert wohl Reform der Abstandsregeln

Der Energieversorger RWE spricht sich einem Zeitungsbericht zufolge gegen die von der Bundesregierung geplante 1000-Meter-Abstandsregel für Windräder aus. Zur Nachricht

5. Stahlarbeiter demonstrieren: thyssenkrupp braucht Zukunftskonzept

Mehrere Tausend Stahlarbeiter von thyssenkrupp wollen am Dienstag (11.55 Uhr) in Duisburg für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze und für Investitionen in die Stahlproduktion demonstrieren. Zur Nachricht

6. Repsol bucht milliardenschwere Wertminderung wegen erwarteten CO2-Lasten

Der spanische Ölkonzern Repsol hat wegen zu erwartender Kosten für die Senkung von CO2-Emissionen eine Milliardenabschreibung vorgenommen. Zur Nachricht

7. Flughafen BER könnte noch mehr Geld brauchen

Die Flughafengesellschaft FBB nannte am Montag zwar keine konkrete Zahl, erklärte jedoch, dass mehr Geld zum Beispiel für Personal notwendig sei und Gespräche mit den Gesellschaftern liefen. Zur Nachricht

8. Chatbot soll Facebook-Mitarbeitern bei skeptischen Verwandten helfen

Facebook-Mitarbeiter, die über die Festtage kritischen Nachfragen der Verwandtschaft ausgesetzt sind, bekommen nun Schützenhilfe vom Unternehmen. Zur Nachricht

9. Ölpreise sind am Dienstag leicht gestiegen

Ölpreise Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 61,07 US-Dollar. Das waren 15 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 21 Cent auf 56,17 Dollar.

10. Euro gibt nach

Der Euro ist am Dienstag nach den deutlichen Vortagesgewinnen leicht gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1073 US-Dollar gehandelt und damit etwas niedriger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1023 (Freitag: 1,0982) Dollar festgesetzt.

