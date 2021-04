10 wichtige Fakten zum Freitagshandel an der Börse

Der DAX tendiert vor Handelsstart in einer engen Range um seinen Vortagesschlusskurs.

2. Börsen in Fernost in Rot

Der japanische Leitindex Nikkei notiert am Freitag gegen 07:00 MESZ 0,7 Prozent tiefer bei 28.849,80 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite derweil um 0,51 Prozent auf 3.457,09 Stellen nach. In Hongkong verliert der Hang Seng 1,53 Prozent auf 28.856,26 Zähler.

3. WACKER CHEMIE steigert Gewinn im ersten Quartal deutlich - Ausblick angehoben

WACKER CHEMIE wird nach deutlichen Umsatz- und Gewinnzuwächsen zum Jahresstart optimistischer für 2021. Zur Nachricht

4. GRENKE rechnet weiter mit deutlichen Ergebnisbelastungen

Der wegen seiner Bilanzierung kritisierte Leasingspezialist GRENKE geht wegen der Corona-Pandemie und laufender Sonderprüfungen weiter von einer deutlichen Belastung für seine Gewinne aus. Zur Nachricht

5. Milliardendeal: Nestlé kauft Kernmarken von The Bountiful

Die Nestlé SA hat mit der Beteiligungsgesellschaft KKR eine Vereinbarung getroffen, die Kernmarken von The Bountiful Company für 5,75 Milliarden US-Dollar zu kaufen. Zur Nachricht

6. BNP übertrifft im 1. Quartal die Erwartungen

Die BNP Paribas SA hat dank einer starken Investmentbank und sinkenden Rückstellungen im ersten Quartal deutlich mehr verdient. Zur Nachricht

7. Twitter verdient mehr - Twitter-Aktie dennoch auf Talfahrt

Der Kurznachrichtendienst Twitter hat seine mit Spannung erwartete Quartalsbilanz vorgelegt. Zur Nachricht

8. Amazon-Aktie nachbörslich im Plus: Amazon überzeugt mit Umsatz- und Gewinnsprung

Der Internetriese Amazon hat seine Bücher geöffnet und über die Geschäftsentwicklung im ersten Quartal berichtet. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise sind am Freitag im frühen Handel moderat gefallen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 68,17 US-Dollar. Das waren 39 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 46 Cent auf 64,55 Dollar.

10. Euro hält sich über 1,21 US-Dollar

Der Euro hat sich am Freitag vor einer Flut an Konjunkturdaten über der Marke von 1,21 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2115 US-Dollar und damit etwas weniger als im asiatischen Handel.

Bildquellen: Deutsche Börse