10 wichtige Fakten zum Freitagshandel an der Börse

Der DAX notiert vor Beginn des Freitagshandels leicht im Plus.

2. Börsen in Fernost legen zu

In Japan gewinnt der Leitindex Nikkei 1,03 Prozent auf 30.316,38 Punkte. Auf dem chinesischen Festland schafft es der Shanghai Composite 0,44 Prozent aufwärts auf 3.709,31 Zähler, während der Hang Seng in Hongkong um 1,72 Prozent auf 26.158,33 Einheiten klettert. (7.24 Uhr MESZ)

3. Nestlé-Aktie: Einkaufspreise dürften 2022 anziehen

Der Schweizer Nahrungsmittelriese Nestlé stellt sich auf steigende Einkaufspreise ein. Zur Nachricht

4. Manchester United-Aktie: Ronaldo nach Rückkehr zu United: "Nicht hier, um Urlaub zu machen"

Cristiano Ronaldo will Manchester United durch seine Rückkehr wieder zu alten Erfolgen führen. Zur Nachricht

5. Hohe Inflation im August - Bundesamt erklärt Hintergründe

Das Leben in Deutschland hat sich zuletzt kräftig verteuert. Zur Nachricht

6. Hacker dringen in Computersysteme der Vereinten Nationen ein

Hacker sind in Teile der Computersysteme der Vereinten Nationen eingedrungen. Zur Nachricht

7. Merck-Aktie: JPMorgan hebt Ziel für Merck-Titel auf 230 Euro

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Merck KGaA nach dem Kapitalmarkttag des Pharma- und Chemiekonzerns von 220 auf 230 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Nachricht

8. Holcim stößt Brasilien-Geschäft ab

Der Schweizer Zementkonzern Holcim verkauft sein Geschäft in Brasilien für 1,025 Milliarden Dollar an die Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). Zur Nachricht

9. Ölpreise legen zu

Die Ölpreise sind am Freitag im frühen Handel moderat gestiegen. Ein Rückgriff Chinas auf seine nationalen Ölreserven bewegte die Märkte nur zwischenzeitlich. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 71,92 US-Dollar. Das waren 47 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 39 Cent 68,53 Dollar.

10. Euro hält sich über 1,18 US-Dollar

Der Euro hat am Freitag weiter stabil über der Marke von 1,18 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1830 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.

