Börsen in Fernost legen zu -- JPMorgan hebt Ziel für Merck-Titel auf 230 Euro -- Nestlé. Manchester United im Fokus

Am Donnerstag standen die Beratungen der Europäischen Zentralbank auf der Agenda. Hier erklärte die Bank, das Zinsniveau weiterhin beizubehalten. Allerdings verlangsamt sie das PEPP-Kaufprogramm. Es wird jedoch weiterhin bis mindestens März 2022 getätigt und auch das Volumen bestätigten die Währungshüter.

Der DAX konnte nach der Verkündung der EZB-Beschlüsse seine anfänglichen Verluste hinter sich lassen und letztlich mit einem kleinen Zuwachs von 0,08 Prozent bei 15.623,15 Punkten in den Feierabend gehen. Dagegen schloss der TecDAX am Abend nahezu unverändert (-0,03 Prozent) bei 3.935,10 Zählern, nachdem er zunächst mit einem Minus gestartet war.

Am Donnerstag hielten sich die Anleger in Deutschland zurück.

An den Märkten in Europas ging es am Donnerstag nur seitwärts.

Der EuroSTOXX 50 war schwach gestartet und beendete die Sitzung unverändert bei 4.177,11 Punkten.

Die Anleger an den europäischen Märkten blickten gespannt auf die Ergebnisse der EZB-Beratungen. Besonderes Augenmerk lag hierbei auf dem Pandemie-Programm (Pepp) der EZB. Hier gab die Bank bekannt, das Programm verlangsamen zu wollen. Es läuft allerdings bis mindestens März 2022 weiter. Das Zinsniveau bestätigten die Währungshüter unterdessen.

