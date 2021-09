10 wichtige Fakten zur Börse am Donnerstag

Der DAX gibt rund eine Stunde vor Handelsstart 0,52 Prozent ab auf 15.529 Punkte.

2. Börsen in Fernost tiefer

In Japan verliert der Leitindex Nikkei aktuell 0,69 Prozent auf 29.973,81 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite derweil 0,22 Prozent 3.667,17 Zähler ab, während der Hang Seng in Hongkong um 2,03 Prozent auf 25.786,77 Einheiten sinkt.

3. Microsoft warnt Azure-Kunden vor weiterem möglichem Datenleck

Der weltgrößte Softwarekonzern Microsoft warnt erneut einige seiner Azure-Cloud-Kunden vor einer Sicherheitslücke, die Hackern den Zugriff auf ihre Daten ermöglicht haben könnten. Zur Nachricht

4. GameStop macht mehr Verlust als erwartet

Der US-Videospielhändler GameStop hat im zweiten Quartal dank der Erholung von der Corona-Krise starke Geschäftszuwächse verbucht. Zur Nachricht

5. VW-Aufsichtsratschef für raschen Kohle-Ausstieg

VW-Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch sieht eine schnellere Energiewende als zentrale Voraussetzung für den Wandel in der Autoindustrie - nach der Bundestagswahl müsse das Tempo hier deutlich erhöht werden. Zur Nachricht

6. iRobot-Chef: Haushaltsroboter mit Armen machbar

Der Saugroboter-Spezialist iRobot stellt sich auf eine Zukunft mit mechanischen Haushaltshelfern ein, die Arme haben. Zur Nachricht

7. Sanofi verfehlt Studienziel bei Rilzabrutinib

Sanofi hat bei einem Mittel gegen Hautkrankheiten einen Rückschlag erlitten. Zur Nachricht

8. Swiss Re rechnet mit stark wachsender Nachfrage nach Versicherungsschutz

Der schweizerische Rückversicherer Swiss Re rechnet infolge zunehmender Katastrophenschäden mit einer deutlich wachsenden Nachfrage nach Versicherungsschutz. Zur Nachricht

9. Ölpreise tendieren seitwärts

Die Ölpreise haben sich am Donnerstag im frühen Handel so gut wie nicht von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 72,65 US-Dollar. Das waren fünf Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel hingegen geringfügig auf 69,26 Dollar.

10. Euro über 1,18 US-Dollar

Der Euro hat am Donnerstag vor neuen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) knapp über der Marke von 1,18 US-Dollar notiert.

