DAX vorbörslich leichter -- Asiens Börsen im Minus -- Merck will schneller wachsen -- VW-Aufsichtsratschef für raschen Kohle-Ausstieg -- GameStop enttäuscht mit mehr Verlust

Am Donnerstag stehen dann die Beratungen der Europäischen Zentralbank auf der Agenda. Einige Anleger rechnen damit, dass die EZB den Beginn des "Tapering"-Programms ankündigen wird. Daher dürften sich die Marktteilnehmer im Vorfeld der Sitzung zunächst zurückhalten.

Am Donnerstag dürften Anleger in Deutschland das Weite suchen.

An den Märkten in Europas werden am Donnerstag Minuszeichen erwartet.

Der EuroSTOXX 50 steht vorbörslich tiefer.

Die Anleger an den europäischen Märkten blicken bereits gespannt auf die Ergebnisse der EZB-Beratungen, die am heutigen Donnerstag anstehen. So erhoffen sich Marktteilnehmer, dass die Währungshüter Stellung zu ihrer Geldpolitik beziehen. Besonderes Augenmerk liegt hierbei auf dem Pandemie-Programm (Pepp) der EZB. Es steht die Frage im Raum, ob es fortgeführt oder schon eingeschränkt wird.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken