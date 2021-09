Klarna auf Expansionskurs: Geht Klarna schon nächstes Jahr an die Börse?

Aktien in diesem Artikel

• Klarnas Expansionskurs sorgt für Verluste• Bezahldienst nach Finanzierungsrunde 46 Milliarden US-Dollar wert• IPO-Pläne im nächsten Jahr?

Für Klarna läuft es ziemlich rund: Das Unternehmen ist gerade auf einem beachtlichen Wachstumskurs. Wie das europäische Fintech bei der Bekanntgabe der Zahlen zum zweiten Quartal 2021 bekannt gab, sei das Transaktionsvolumen in den drei Monaten des zweiten Jahresviertels von 12 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf nunmehr 20 Milliarden US-Dollar angewachsen. Darüber hinaus sei es Klarna gelungen, die Nutzerzahlen der Bezahlapp in den USA auf 20 Millionen zu steigern.

Ausgedehnte Expansionsstrategie

Diese beachtlichen Zahlen sind zurückzuführen auf eine ausgedehnte Expansionsstrategie, die der Buy-Now-Pay-Later-Service in den letzten Jahren angestrebt hat. So ist es denn auch zu erklären, dass das Unternehmen in den letzten beiden Jahren jeweils Verluste eingefahren hat, wo es doch in den ersten 14 Jahren seit der Gründung kontinuierlich Gewinne verbuchen konnte. Im Jahr 2020 stand beispielsweise ein Verlust von 163 Millionen US-Dollar in den Büchern des Finanzdienstleisters. Auch für Klarna-CEO Sebastian Siemiatkowski sei dies ungewohnt, die Gewinne sollen jedoch schon bald wieder sprudeln, wie er gegenüber TechCrunch verlautete: "Wir haben unsere Investments in unser Wachstum und unsere Technologie massiv ausgebaut, trotzdem ist es sehr merkwürdig für uns Verluste zu machen … Wir werden bald wieder profitabel sein".

Der Expansionskurs scheint jedoch auch schon erste Früchte zu tragen. Mittlerweile nutzen nach Angaben des Unternehmens 90 Millionen Menschen die Bezahlapp. Es gehören 250.000 aktive Händler zum System und täglich werden zwei Millionen Transaktionen getätigt. Im vergangenen Jahr schaffte es Klarna außerdem erstmals, einen Umsatz von über einer Milliarde US-Dollar zu knacken.

Klarna nun 46 Milliarden US-Dollar wert

Und auch bei der Suche nach Investoren muss sich der schwedische Bezahldienst nicht lange umschauen. Erst im Juni 2021 gelang es dem Fintech in einer Finanzierungsrunde, insgesamt 639 Millionen US-Dollar einzunehmen, was die Unternehmensbewertung auf circa 46 Milliarden US-Dollar katapultierte. Zu den Investoren gehören unter anderem neben Softbank auch die Ant Group sowie der Rapper Snoop Dogg.

Bei einem so regen Interesse an dem Bezahldienst wundert es kaum, dass die Fragen nach dem Zeitpunkt des Klarna-IPOs immer lauter werden. Denn dass das schwedische Unternehmen eines Tages an die Börse strebt, hat Siemiatkowski bereits bestätigt - nur über die genaue Timeline wird bisher Stillschweigen gewahrt.

Was zu den IPO-Plänen bekannt ist

Wie der Konzernlenker noch im Februar in einem Interview gegenüber CNBC verlautete, sei ein Börsendebüt sogar in diesem Jahr denkbar, offizielle Unterlagen seien jedoch noch nicht eingereicht: "Vielleicht könnte es dieses Jahr passieren, vielleicht nächstes Jahr, aber es wird natürlich ziemlich bald passieren. Es ist definitiv in der Vorbereitung, aber wir haben den Prozess noch nicht offiziell gestartet".

In einem Bloomberg-Interview vom August hieß es dann jedoch vonseiten Siemiatkowskis, dass es unwahrscheinlich sei, dass ein Börsengang noch in diesem Jahr erfolge: "Wir haben keine unmittelbaren Pläne und arbeiten daran gerade nicht".

Eine Bedingung für das IPO sei in jedem Fall, dass sich der neue CFO, Niclas Neglen, ganz in seiner Rolle eingefunden hätte: "Ich möchte Niclas an Board bekommen, ihm eine Chance geben, in das Unternehmen reinzukommen. Und dann schätzen wir ab, was Sinn macht". Neglen war im März 2021 nach fünf Jahren bei der HSBC zu Klarna hinzugestoßen.

Direktlisting bevorzugt

Wenn es um die Wahl der Art des IPOs für Klarna geht, liebäugelt Siemiatkowski mit der Form des Direktlistings, wie er in einem Interview mit Reuters im Februar 2021 verriet: "Ich finde, dass dies ein interessantes Konzept ist. Ich weiß, dass Spotify das erfolgreich geschafft hat. Ich sehe, dass es ein modernerer Weg ist, ein öffentliches Unternehmen zu werden … Wenn Sie also hören, dass wir daran Interesse haben, dann stimmt das, weil wir haben Interesse."

Gänzlich falsch seien laut dem Klarna CEO jedoch Pläne des Unternehmens per SPAC an die Börse zu streben: "Ich zerschlage diese SPAC-Gerüchte nur zu gerne, denn dies ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Bis jetzt hat mich noch niemand davon überzeugt, warum dies der bevorzugte Weg sein sollte". Allerdings schließt Siemiatkowski auch ein traditionelles IPO bisher nicht aus. Es bleibt also weiter spannend, was die IPO-Pläne des Bezahldienstleisters angeht.

Martina Köhler / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Klarna Bank AB, Piotr Swat / Shutterstock.com