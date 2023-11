Fähigkeiten

Warren Buffetts Rat zur Wertsteigerung: Kontinuierliche Selbstverbesserung und Kommunikationsfähigkeit. Er rät außerdem dazu, Gewohnheiten des Erfolgs zu entwickeln und bewusste Entscheidungen über das Verhalten zu treffen, um sich von der Masse abzuheben.

Kontinuierliche Weiterentwicklung als entscheidender Faktor

Warren Buffett, einer der bekanntesten und erfolgreichsten Investoren aller Zeiten, hat im Laufe seiner Karriere zahlreiche Weisheiten über das Investieren und das Schaffen von langfristigem Wohlstand geteilt. Einer seiner herausragenden Ratschläge betrifft die Idee, wie man seinen eigenen Wert erheblich steigern kann. Dieser Ratschlag kann auf verschiedene Lebensbereiche angewendet werden, sei es im Beruf, im persönlichen Leben oder beim Investieren.

Buffett, Chef der Milliardenholding Berkshire Hathaway, betont immer wieder die Bedeutung des eigenen Werts, so ein Bericht des amerikanischen Portals für Finanzmarkt-Informationen Benzinga. Er glaubt demnach, dass es entscheidend sei, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und seine Fähigkeiten zu verbessern. Dieser Prozess der Selbstverbesserung sei der Schlüssel zur Steigerung des eigenen Werts, unabhängig davon, in welchem Bereich man tätig ist.

Kommunikationsfähigkeit von hoher Bedeutung

Wie Benzinga unter Berufung auf ein Forbes-Interview von Warren Buffett mit dem Rapper Jay-Z berichtet, könne der eigene Wert durch Investitionen in Selbstverbesserung erhöht werden. Insbesondere die Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit könne den eigenen Wert demnach um bis zu 50 Prozent steigern.

Entwicklung von Gewohnheiten des Erfolges

Warren Buffett rate außerdem dazu, sogenannte Gewohnheiten des Erfolgs zu entwickeln, indem man Menschen beobachtet, die man selbst bewundert und sich dabei fragt, was man an diesen Menschen schätzt. Dies könne demnach dabei helfen, sich selbst persönlich weiterzuentwickeln und den eigenen Wert zu steigern, so Benzinga weiter.

Demgegenüber sollten Verhaltensweisen wie Geiz und Übertreibungen vermieden werden. Obendrein könne laut Warren Buffett das bewusste Reflektieren der eigenen Handlungen und des eigenen Charakters dazu beitragen, eine Reputation aufzubauen, mit welcher man sich von der Masse abheben kann.

Redaktion finanzen.net