Gehaltsverhandlung: Diese Tricks führen zum Erfolg

Egal ob man schon länger in einem Unternehmen tätig oder gerade erst dabei ist, einen neuen Job anzutreten, das Thema Gehaltsverhandlung begegnet einem während der Berufskarriere immer wieder. Vor allem junge Berufseinsteiger können oftmals nicht einschätzen, welche Gehaltsforderungen als angemessen gelten und welche nicht.

Tricks für eine erfolgreiche Gehaltsverhandlung

Eine Gehaltsverhandlung ist ein sensibles Thema. Arbeitnehmer sollten sich deshalb im Klaren darüber sein, wie sie ihre Forderungen dem Chef gegenüber äußern. Man sollte nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen, sondern sein Anliegen ruhig und überlegt vortragen.

Vor allem, wenn bestimmte Ziele oder Projekte in den letzten Wochen und Monaten erfolgreich abgeschlossen worden sind, bilden diese eine gute Basis für eine erfolgreiche Gehaltsverhandlung. Dabei sollten Arbeitnehmer nicht auf die Initiative ihres Chefs oder Vorgesetzten warten, sondern selbst tätig werden und das Gespräch suchen.

Gehaltshöhe realistisch einschätzen

Gehälter unterscheiden sich von Branche zu Branche und von Stadt zu Stadt. Arbeitnehmer sollten ihre Gehaltsvorstellungen von verschiedenen Faktoren abhängig machen.

Größere Unternehmen zahlen in der Regel höhere Gehälter als kleinere Unternehmen. Außerdem kommt es darauf an, ob ein Hochschulabschluss vorhanden ist oder nicht. In der Regel können Arbeitnehmer mit einem Bachelor- oder Masterabschluss höhere Gehälter erzielen. Bildung zahlt sich also aus!

Einer der wichtigsten Punkte ist allerdings die bereits vorhandene Berufserfahrung. Je höher diese ist, desto mehr Gehalt kann auch verlangt werden. Denn wer mehr weiß und sich besser auskennt als andere, übernimmt in der Regel auch mehr Verantwortung und erhält somit auch ein höheres Gehalt.

Psychologische Tricks können bei Gehaltsverhandlungen helfen

Bevor das Gespräch mit dem Vorgesetzten gesucht wird, sollten sich Arbeitnehmer also unbedingt Gedanken über eine realistische Höhe der Gehaltsforderung machen. Wer über die eigene Leistung mehr Geld fordert und diese Leistungen auch belegen kann, hat die beste Ausgangsposition. Einen Vergleich mit den Kollegen sollte man dabei allerdings unterlassen.

Darüber hinaus sollte das erste Angebot nach Möglichkeit vom Arbeitnehmer kommen, wenn der Chef dann ein Gegenangebot macht, sollte dieses niemals angenommen werden, da es nie sein Bestes sein wird. Wie die Süddeutsche Zeitung schreibt, sollten Angestellte außerdem eine krumme Zahl bei ihrer Gehaltsvorstellung auswählen, da sich mit krummen Zahlen bessere Verhandlungsergebnisse erzielen lassen sollen.

Krumme Zahlen führen zu besseren Ergebnissen

In der Psychologie spricht man von einem Präzisionseffekt. Krumme Zahlen lassen den Gegenüber denken, man habe sich intensiv mit seiner Forderung auseinandergesetzt. Angestellte sollten also eher 64.830 statt der vielleicht angemessenen 64.000 Euro als Vorstellung äußern, um ein besseres Ergebnis zu erzielen. Forderungen, die in die Cent-Bereiche gehen, haben allerdings oftmals einen negativen Effekt und sollten, wenn überhaupt, wohlüberlegt geäußert werden.

Wie bei jeder Verhandlung sollte das beste und stärkste Argument immer bis zum Schluss aufgespart werden. Erzielt es trotz aller Erwartungen nicht das gewünschte Ergebnis und die Gehaltsverhandlungen scheitern, sollten Arbeitnehmer dennoch nicht aufgeben und es in einigen Monaten wieder versuchen.

Fehler bei einer Gehaltsverhandlung

Wer sich gründlich auf seine Gehaltsverhandlung vorbereitet und ein paar Dinge beachtet, kann Fehler vermeiden, die im schlimmsten Falle zum Scheitern der Gespräche führen. Während Argumente wie mehr Leistung oder Verantwortung positive Auswirkungen haben werden, sollten Argumente, die das Privatleben betreffen, vermieden werden.

Auch der Zeitpunkt für ein solches Gespräch kann einen großen Einfluss auf das Ergebnis haben. Zum einen sollte ein fester Termin vereinbart werden. Hierbei haben Untersuchungen ergeben, dass vor allem der Freitag ein guter Zeitpunkt für solche Gespräche ist, da die meisten Menschen, aufgrund des nahen Wochenendes, besser gelaunt sind.

