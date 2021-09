Mittwoch an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX notiert im vorbörslichen Handel etwas schwächer.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

In Japan gewinnt der Leitindex Nikkei 0,40 Prozent auf 30.036,19 Punkte. Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite um 0,07 Prozent auf 3.679,18 Zähler zu, während sich der Hang Seng in Hongkong um 0,52 Prozent auf 26.217,38 Einheiten verbilligt. (7.15 Uhr MESZ)

3. Volkswagen-Aktie: Untreue-Prozess gegen VW-Personalmanager - Betriebsräte im Zeugenstand

Bringen führende VW-Betriebsräte Erhellung im Untreue-Prozess gegen Personalmanager des Konzerns?

4. Airbus liefert im August weniger Flugzeuge aus

Der Flugzeugbauer Airbus hat im August noch weniger Maschinen ausgeliefert als im Juli.

5. Stellantis-Aktie: Dongfeng Motor reduziert Stellantis-Beteiligung auf 4,5 Prozent

Der chinesische Autohersteller Dongfeng Motor hat seine Beteiligung an Stellantis leicht reduziert.

6. Boeing-Aktie: Klage von Aktionären gegen Boeing wegen 737-MAX-Abstürzen laut US-Gericht zulässig

Ein Richter im US-Bundesstaat Delaware lässt eine Klage von Boeing-Aktionären gegen den Vorstand des Unternehmens wegen zweier tödlicher Abstürze der 737 MAX zu.

7. PayPal schluckt japanischen Bezahldienst Paidy für Milliardenbetrag

Der US-Zahlungsabwickler PayPal baut mit der Übernahme des japanischen Bezahldienstleisters Paidy für 2,7 Milliarden Dollar in bar seine Position auf dem asiatischen Markt aus.

8. Sanofi erwirbt US-Biopharma-Konzern Kadmon

Sanofi verstärkt sich im Bereich Biopharmaka in den USA.

9. Nordex erhält Aufträge über 123 MW aus Deutschland

Nordex hat in Deutschland im Juli und August Aufträge für zwölf Projekte über 123 Megawatt erhalten.

10. Euro hält sich über 1,18 US-Dollar

Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel weiter über der Marke von 1,18 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1840 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.

