DAX knapp im Minus erwartet -- Asiens Börsen ohne gemeinsame Richtung -- Untreue-Prozess gegen VW-Personalmanager: Betriebsräte im Zeugenstand -- Airbus, PayPal im Fokus

Am Donnerstag stehen dann die Beratungen der Europäischen Zentralbank auf der Agenda. Einige Anleger rechnen damit, dass die EZB den Beginn des "Tapering"-Programms ankündigen wird.

Im Fokus der Anleger steht heute die Veröffentlichung des "Beige Book" am Abend. Marktteilnehmer erhoffen sich, aus dem Konjunkturausblick der US-Währungshüter Hinweise auf den Zeitpunkt der geplanten Drosselung der Wertpapierkäufe zu erhalten.

Zur Wochenmitte zeichnet sich am deutschen Aktienmarkt ein ruhiger Handel ab.

Anleger an den europäischen Börsen bleiben am Mittwoch vorbörslich in Deckung.

Der EuroSTOXX 50 verbucht vor dem Ertönen der Startglocke leichte Verluste.

Die Anleger an den europäischen Märkten blicken bereits gespannt auf die Ergebnisse der EZB-Beratungen, die am Donnerstag anstehen. So erhoffen sich Marktteilnehmer, dass die Währungshüter Stellung zu ihrer Geldpolitik beziehen.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken