Dienstagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX gibt rund eine Stunde vor Handelsbeginn um 0,10 Prozent nach auf 15.915,50 Punkte.

2. Börsen in Fernost mit Zuwächsen

In Japan gewinnt der Leitindex Nikkei 0,90 Prozent auf 29.928,17 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite um 1,28 Prozent auf 3.668,27 Zähler zu, während sich der Hang Seng in Hongkong um 0,95 Prozent auf 26.412,79 Einheiten verteuert.

3. Telekom kommt wohl Verkauf von T-Mobile Netherlands näher und erweitert Beteiligung an T-Mobile US

Die Deutsche Telekom macht beim Verkauf der schon länger im Schaufenster stehenden niederländischen Tochter T-Mobile Netherlands Kreisen zufolge Fortschritte. Zur Nachricht

4. Untreue-Prozess gegen VW-Personalmanager beginnt

Das Braunschweiger Landgericht beschäftigt sich vom (heutigen) Dienstag an mit der jahrelang mutmaßlich überhöhten Bezahlung führender Betriebsräte bei Volkswagen. Zur Nachricht

5. Roku kommt auf den deutschen Markt

Streaminggeräte wie Fire TV, Apple TV und Google Chromecast bekommen nun auch in Deutschland Konkurrenz: Der US-Streamingriese Roku, einer der führenden Hersteller von TV-Streaminggeräten aus den USA, wird seine Geräte noch in diesem Jahr auf den deutschen Markt bringen. Zur Nachricht

6. Tesla-Aktie: Tesla kann offenbar mit Milliarden-Förderung rechnen

Der US-Elektroautobauer Tesla kann einem Medienbericht zufolge voraussichtlich mit staatlichen Fördermitteln von rund 1,1 Milliarden Euro aus einem Europäischen Batteriezellenprogramm rechnen. Zur Nachricht

7. EU-Behörde EMA überprüft BioNTech-Auffrischungsimpfung

Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA will in den nächsten Wochen ihre Bewertung einer Auffrischungsimpfung mit dem COVID-19-Impfstoff von BioNTech/Pfizer abschließen. Zur Nachricht

8. BaFin ermittelt offenbar bei Allianz wegen Hedgefonds-Streit

Die Allianz bekommt es wegen eines Streits um US-Hedgefonds Insidern zufolge nun auch mit der deutschen Finanzaufsicht BaFin zu tun. Zur Nachricht

9. Ölpreise bewegen sich zunächst wenig

Die Ölpreise haben sich am Dienstag im frühen Handel zunächst wenig von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 72,54 US-Dollar. Das waren 32 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel dagegen um 15 Cent auf 69,14 Dollar. Allerdings bezieht sich diese Veränderung auf Freitag, da für US-Öl wegen eines Feiertags am Montag kein Schlusskurs (Settlement) festgelegt wurde.

10. Euro stabil bei knapp 1,19 US-Dollar

Der Euro hat sich am Dienstag im frühen Handel zunächst kaum verändert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1875 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1864 Dollar festgesetzt.

Bildquellen: Sergieiev / Shutterstock.com