DAX tritt vorbörslich auf der Stelle -- Asiens Indizes in Grün -- Telekom kommt wohl Verkauf von T-Mobile NL näher und erweitert Beteiligung an T-Mobile US -- Dermapharm verdoppelt fast Gewinn

Am zweiten Handelstag der Woche fehlen zunächst Impulse von der Wall Street wegen des "Labor Day" am Montag. Etwas Unterstützung kommt daneben allerdings aus China: Dort konnten aktuelle Außenhandelsdaten die jüngsten Wachstumssorgen wieder etwas dämpfen, erklärte der Marktanalyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda.

Am Dienstag dürfte es am deutschen Aktienmarkt zunächst ruhig zugehen.

Anleger an den europäischen Börsen dürften vorerst in Deckung bleiben.

Am Montag bleiben die US-Börsen aufgrund des Feiertags Labor Day geschlossen.

So verlief der Handelstag am vergangenen Freitag: Der Dow Jones verlor schon zum Handelsstart am Freitag und auch danach behielt er das Minuszeichen bei. Letztlich ging er 0,21 Prozent leichter bei 35.369,15 Punkten ins Wochenende. Beim NASDAQ Composite standen zu Beginn leichte Abschläge an der Kurstafel, er konnte danach ins Plus drehen und kleine Gewinne verbuchen. Sein Schlussstand: 15.363,52 Zähler (+0,21 Prozent).

Im Fokus der Anleger stand am Freitag der US-Arbeitsmarktbericht, der vorbörslich veröffentlicht wurde. Dieser offenbarte für den Monat August ein schwächeres Jobwachstum als erwartet. Die Arbeitslosenrate fiel jedoch zurück.

"Dieser Arbeitsmarktbericht wird der Fed Kopfzerbrechen bereiten", meinte dazu Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners in einer ersten Reaktion gegenüber der dpa. So sei es schwierig von dem Bericht heraus abzuleiten, wie es jetzt geldpolitisch weitergehen soll. Die Inflation bleibt daher ein wichtiges Thema.

