Ford beendet Produktion in Indien - Aktie schwächer

Die Herstellung von Autos für den indischen Markt solle sofort beendet werden, die Produktion von Exportfahrzeugen und weitere Werke für Motor- und Karosseriebau sollten bis Mitte kommenden Jahres folgen, teilte der Konzern am Donnerstag in Neu-Delhi mit. Die Sparte mit Entwicklungs- und Softwaredienstleistungen am Standort Chennai soll hingegen ausgebaut werden. Der Umbau werde vor Steuern mit insgesamt rund 2 Milliarden US-Dollar (1,7 Mrd Euro) an Belastungen zu Buche schlagen, hieß es. Künftig will Ford in dem bevölkerungsreichen Land nur noch importierte Autos verkaufen.

Ford habe in Indien über die vergangenen zehn Jahre operative Verluste in Höhe von mehr als zwei Milliarden Dollar angehäuft und die Nachfrage nach neuen Fahrzeugen sei schwächer als gedacht, sagte Konzernchef Jim Farley. Er sprach davon, dass sich das Unternehmen im Land nun auf die "richtigen Gebiete" konzentrieren wolle.

Die Ford-Aktie gibt an der NYSE zeitweise um 0,98 Prozent auf 12,90 US-Dollar nach.

