Audioprobleme: Apple startet ein Serviceprogramm für das iPhone 12 und iPhone 12 Pro

• Einige Modelle des iPhone 12 und iPhone 12 Pro haben Probleme mit dem Hörermodul• Über verschiedene Serviceverfahren können die Geräte repariert werden• Vor dem Service sollte ein Backup gemacht werden

Das iPhone 12 und iPhone 12 Pro machen Probleme. Genauer gesagt kann es laut einer Servicemitteilung von Apple aufgrund von fehlerhaften Komponenten des Hörermoduls zu Tonproblemen kommen. Betroffene Geräte seien zwischen Oktober 2020 und April 2021 hergestellt worden und werden nun von Apple repariert.

Mehrere Serviceverfahren sind möglich

"Wenn dein iPhone 12 oder iPhone 12 Pro beim Tätigen oder Empfangen von Anrufen keinen Ton aus dem Hörer abgibt, ist es möglicherweise für Service qualifiziert", so Apple in seiner Servicemitteilung. Dies wird natürlich vor der Reparatur überprüft. Wenn man dann offiziell qualifiziert ist, kann aus verschiedenen Serviceverfahren ausgewählt werden. So kann ein Termin im Apple-Store vereinbart werden, man kann den Apple-Service kontaktieren und das Gerät dann einsenden oder als dritte Alternative einen autorisierten Reparaturbetrieb aufsuchen.

Zudem macht das Unternehmen deutlich, dass die iPhone 12 mini- und iPhone 12 Pro Max-Modelle nicht von dem Problem betroffen seien.

Apple rät vor dem Service zu einem Backup

Vor dem Service sollten allerdings einigen Dinge beachtet werden. So sei es wichtig, zuvor ein Backup des iPhones in iCloud oder auf dem Computer durchzuführen. Zudem muss das beschädigte Gerät für den Service vorbereitet werden, indem man sein Apple-ID-Passwort sowie seinen Personalausweis bereithält. Des Weiteren macht Apple deutlich, dass in manchen Fällen zusätzliche Reparaturkosten gezahlt werden müssen. "Wenn das iPhone 12 oder iPhone 12 Pro Schäden aufweist, welche die Durchführung der Reparatur verhindern (etwa ein gesprungenes Display), muss dieses Problem zuerst behoben werden, bevor der eigentliche Service erfolgen kann."

Ob der Technologieriese allerdings tatsächlich das beschädigte Gerät repariert oder einfach nur gegen ein neuwertiges und funktionierendes Modell austauscht, ist unklar.

Tim Adler / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 1000 Words / Shutterstock.com, apple