Google: Wird die Snapshot-Funktion entfernt?

• Snapshot: Newsfeed-Funktion über persönliche Inhalte• Das Erreichen der Funktion ist für manche zu umständlich• Snapshot-Tasten verschwinden bei einigen Usern

Snapshot-Funktion

Snapshot ist eine Newsfeed-Funktion die sowohl in der Google-App als auch im Google Assistent verwendet werden kann. Dabei geht es jedoch nicht um externe Nachrichten aus dem Internet, sondern um eine übersichtliche Darstellung des eigenen Tages, also: Welche Termine stehen heute an, wie ist das Wetter heute oder welche Dinge müssen heute dringend erledigt werden.

Zu versteckt um genutzt zu werden?

Zunächst bemängelten einige User, dass man die App nicht personalisieren könne. Zu Anfang gab es nämlich, wie SmartDroid berichtet, nicht die Möglichkeit, permanente Einstellungen darüber festzulegen, welche Informationen im Snapshot Newsfeed angezeigt werden sollten. Im Jahr 2020 kam dann das Update um die in Snapshot auftauchenden Informationen zu personalisieren. Weiter heißt es, Google habe statt Snapshot eher die Discover-Feed-Funktion in den Vordergrund gerückt. Die Discover-Feed-Funktion zeigt im Gegensatz zu Snapshot jedoch nur Inhalte aus dem Internet und keine persönlichen Informationen. Außerdem sei die Funktion zu umständlich zu erreichen, so SmartDroid. Dafür muss man zunächst nämlich erst den Discover-Feed, den Google Assistent oder die Google App öffnen und dann auf die Snapshot-Taste drücken.

Snapshot ist bei einigen Nutzern verschwunden

Nun stellt sich bei vielen die Frage ob die Snapshot-Funktion von Google entfernt wird. Bei einigen Nutzern seien nämlich die Tasten, die zur Snapshot-Funktion führen, sowohl aus der Google App als auch aus dem Google Assistent verschwunden, so SmartDroid. Ob es sich dabei um einen Fehler oder um eine Testphase handelt ist bislang noch nicht bekannt. Eine offizielle Erklärung seitens Google gibt es dazu jedenfalls noch nicht. Ob die Tasten die zur Funktion führen wieder zurückkommen oder die Funktion anderweitig integriert oder sogar entfernt wird, bleibt zunächst abzuwarten.

