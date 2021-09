Deutsche Telekom-Aktien gehen nach Softbank-Deal deutlich schwächer ins Wochenende

Seit dem ersten Sprung nach oben, den die Aktien am Dienstag infolge eines Deals mit dem Technologieinvestor im frühen Handel machten, geht es kontinuierlich bergab. Zum XETRA-Handelsende verlor die Telekom-Aktie 2,20 Prozent und schloss bei 17,34 Euro.

Mit dem komplexen Deal, der den Anteil der Telekom an der Tochter T-Mobile US auf 48,4 Prozent erhöht, stand eine Kapitalerhöhung in Zusammenhang. Die daraus resultierenden neuen Anteile gingen im Gegenzug an den Softbank-Konzern. Börsianer verwiesen am Dienstag schnell auf die damit verbundene Gewinnverwässerung als Belastung - ein Effekt, der offenbar bis heute anhält. Seit dem Wochenhoch von 18,44 Euro hat der Kurs nun schon ungefähr fünf Prozent verloren. Auch der Kurs von T-Mobile US befindet sich am Freitag im Rückwärtsgang. Aktuell verlieren die Papiere in New York 0,56 Prozent auf 130,70 Dollar.

