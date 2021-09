Elon Musk kündigt an: Kommt der Billig-Tesla ohne Lenkrad und Pedale aus?

• Autonomes Fahren Herzensangelegenheit von Musk• Billig-Tesla könnte schon ohne Lenkrad und Pedale kommen• FSD-Beta-Software-Update dürfte für Erfolg maßgeblich sein

Dass der E-Auto-Pionier den Bereich des autonomen Fahrens für sich entdeckt hat, ist kein Geheimnis. Schon jetzt verfügen die Tesla-Modelle über einen sogenannten Autopiloten, der es dem Fahrzeug ermöglicht auf seiner Spur automatisch zu lenken, beschleunigen und zu bremsen. Darüber hinaus kann die Funktion "Mit Autopilot navigieren" dem Fahrer bei Spurwechseln helfen, Routen optimieren und das Fahrzeug bereits auf die richtige Autobahnausfahrt lenken.

Entgegen der Erwartung, die man mit dem Wort "Autopilot" verbindet, handelt es sich hierbei bisher jedoch lediglich um ein Fahrassistenz-System, das kontinuierlich vom Fahrer aktiv überwacht werden muss. Autonom Fahren können Teslas bisher also keinesfalls.

Allerdings weist Tesla auf seiner Internetseite darauf hin, dass alle Tesla-Fahrzeuge aufgrund ihrer Hardware bereits über das Potenzial verfügen, eines Tages mithilfe der dafür nötigen Software zu vollständig autonomen Fahrzeugen zu werden.

Bisher klingt das jedoch eher noch nach Zukunftsmusik als nach einem Szenario, welches Tesla-Fans schon kurz bevorstehen könnte. Nun hat der Tesla-Chef in einem internen Mitarbeiter-Meeting jedoch angedeutet, dass es bereits in zwei Jahren so weit sein könnte.

In dem Meeting, von dem das Nachrichtenportal Electrek berichtete, ging es um den günstigen Tesla Model 2, welcher ursprünglich zum Battery Day 2020 ankündigt wurde. Damals hatte Musk verkündet, "ein unwiderstehliches 25.000-Dollar- Elektroauto " herstellen zu wollen, welches zusätzlich dazu "völlig autonom" sein solle. Wie der Tesla-Chef während der unternehmensinternen Veranstaltung verlautete, sei geplant diesen Billig-Tesla, der inoffiziell unter Fans als Model 2 betitelt wird, 2023 auf den Markt zu bringen.

Wie Electrek mit Bezug auf interne Quellen weiter schreibt, soll Elon Musk in dem Meeting seine Mitarbeiter gefragt haben: "Wollen wir, dass dieses Fahrzeug mit einem Lenkrad und Pedalen ausgestattet wird?" Es deutet demnach alles daraufhin, dass der Visionär die Zeit für gekommen hält, sich von diesen bis dato absolut essentiellen Fahrzeug-Teilen zu trennen.

Dieser Schritt dürfte Anhänger des Elektro-Pioniers jedoch nicht vollständig überraschen, da Tesla schon im Jahr 2019 ein Bild veröffentlichte, in dem ein Tesla ohne Lenkrad und Pedale, dafür jedoch mit einem Tablet an der Armatur auskam.

Der nächste Schritt zum Erreichen dieses ambitionierten Ziels besteht in dem Ausrollen des bereits sehnlichst erwarteten FSD-Beta-Software-Updates, welches die autonomen Fähigkeiten der Tesla-Fahrzeuge nochmals erweitern und verbessern soll. Eine Überwachung vonseiten des Fahrers bleibt jedoch weiterhin nötig. Dieses Update hat der Tesla-Chef für September in den USA in Aussicht gestellt.

We should be there with Beta 10, which goes out a week from Friday (no point release this week).



It will have a completely retrained NN, so will need another few weeks after that for tuning & bug fixes. Best guess is public beta button in ~4 weeks.