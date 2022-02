10 wichtige Fakten zum Freitagshandel an der Börse

Der deutsche Leitindex dürfte am letzten Handelstag dieser Woche stärker eröffnen.

Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der DAX 0,7 Prozent höher bei 15.472 Punkten.

2. Börsen in Fernost freundlich

Die Börsen in Fernost weisen am Freitag grüne Vorzeichen aus.

Der japanische Leitindex Nikkei schloss mit einem Gewinn von 0,73 Prozent bei 27.439,99 Punkten.

In Festland-China findet aufgrund der Neujahrsfeierlichkeiten weiterhin kein Handel statt, zuletzt fiel der Shanghai Composite am Freitag um 0,97 Prozent auf 3.361,44 Indexpunkte. Weil die Feierlichkeiten zum chinesischen Mondneujahr noch in vollem Gange sind, ruht der Handel hier die ganze Woche. Der Hang Seng in Hongkong klettert aktuell (07:39 Uhr) um 3,16 Prozent auf 24.554,82 Zähler.

3. Kapitalanforderungen der Commerzbank für 2022 unverändert

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die für 2022 festgelegten bankspezifischen Kapitalanforderungen für den Commerzbank-Konzern unverändert belassen. Zur Nachricht

4. Milliarde verdient: Talanx steigert Gewinn stärker als erwartet

Der Versicherungskonzern Talanx hat seinen Gewinn im vergangenen Jahr trotz eines hohen Schadensaufkommens deutlich gesteigert und die eigene Gewinnprognose übertroffen. Zur Nachricht

5. Snap macht überraschend Gewinn

Einmal Kurskeller und zurück: Die Macher der Foto-App Snapchat haben binnen weniger Stunden eine außergewöhnliche Börsen-Achterbahn mit Happy End erlebt. Zur Nachricht

6. Amazon mit starker Gewinnentwicklung - Zahlen überzeugen - Preiserhöhung für "Prime" angekündigt

Der weltgrößte Online-Händler Amazon hat im Weihnachtsquartal glänzend verdient. Zur Nachricht

7. GoPro überzeugt bei Umsatz und Gewinn

Der Kamerahersteller GoPro hat seine Bilanz für das abgelaufene Geschäftsquartal veröffentlicht. Zur Nachricht

8. Pinterest schlägt die Erwartungen

Der Internetkonzern Pinterest hat seine Bücher für das abgelaufene Geschäftsquartal geöffnet. Zur Nachricht

9. Ölpreise ziehen an

Die Ölpreise legen am Freitag zu.

10. Euro weiterhin deutlich über 1,14 US-Dollar

Der Euro hat am Freitag seine starken Kursgewinne vom Vortag zunächst halten können.

