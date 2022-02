DAX fester erwartet -- Asiens Börsen freundlich -- Kapitalanforderungen der Commerzbank für 2022 unverändert -- Amazon mit starker Gewinnentwicklung -- Snap, Pinterest, GoPro im Fokus

Am Donnerstagabend überraschte der weltgrößte Online-Händler Amazon positiv mit seinen Resultaten und sogt damit auch am deutschen Aktienmarkt für gute Stimmung. Die Unternehmensgewinne sind und bleiben das Kernthema der Stunde an den Börsen, sagte Portfoliomanager Thomas Altmann vom QC Partners laut dpa.

An den europäischen Aktienmärkten werden die Anleger am Freitag vorausichtlich zugreifen.

Noch vor dem Handelsstart wurden außerdem Daten zum Arbeitsmarkt veröffentlicht: Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung nahm in der Woche zum 29. Januar etwas stärker ab als erwartet. Im Vergleich zur Vorwoche wurden auf saisonbereinigter Basis 23.000 Anträge mehr verbucht. Damit kam man auf 238.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte.

Am Donnerstag ging es an den US-Börsen nach unten.

Die Börsen in Fernost weisen am Freitag grüne Vorzeichen aus.

Der japanische Leitindex Nikkei schloss mit einem Gewinn von 0,73 Prozent bei 27.439,99 Punkten. Rückenwind lieferte dabei der schwächere Yen.

In Festland-China findet aufgrund der Neujahrsfeierlichkeiten weiterhin kein Handel statt, zuletzt fiel der Shanghai Composite am Freitag um 0,97 Prozent auf 3.361,44 Indexpunkte. Weil die Feierlichkeiten zum chinesischen Mondneujahr noch in vollem Gange sind, ruht der Handel hier die ganze Woche. Der Hang Seng in Hongkong klettert aktuell (07:39 Uhr) um 3,16 Prozent auf 24.554,82 Zähler, hier gibt es nach der Feiertagspause Nachholbedarf.

Nachdem die Bank of England am Donnerstag den Leitzins erhöht ziehen nun auch in Asien Finanzwerte an. Sie profitieren davon, dass die Marktzinsen nach der erneuten Zinserhöhung in England und falkenhaften Äußerungen der EZB gestiegen sind.

