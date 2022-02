Eli Lilly-Aktie dennoch belastet: Corona-Antikörper bescheren Eli Lilly Umsatzsprung

Aktien in diesem Artikel

Die Erlöse stiegen im Vergleich zu 2020 um 15 Prozent auf rund 28,3 Milliarden US-Dollar (24,9 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag in Indianapolis mitteilte. Ohne die Covid-19-Antikörper hätte der Zuwachs 10 Prozent betragen. Der Überschuss ging jedoch um 10 Prozent auf 5,6 Milliarden Dollar zurück, weil Eli Lilly weniger Geld mit Aktienanlagen verdiente und höher verzinste Anleihen zurückkaufte.

Für das neue Jahr rechnet die Konzernführung um Ely-Lilly-Chef David Ricks weiterhin mit einem Umsatz von 27,8 bis 28,3 Milliarden Dollar und damit höchstens auf dem Niveau von 2021. Der Gewinn je Aktie soll allerdings 8 bis 8,15 Dollar erreichen und damit bis zu 33 Prozent höher ausfallen als im Vorjahr. Die Quartalsdividende soll ab dem laufenden Quartal um 15 Prozent steigen.

Im vergangenen Jahr brachte die Nachfrage nach Corona-Antikörpern dem Konzern einen Umsatz von 2,2 Milliarden Dollar ein, rund die Hälfte davon allein im vierten Quartal. Außerdem hat Eli Lilly in den USA nach eigenen Angaben eine Notzulassung für den Wirkstoff Bebtelovimab zur Behandlung von milden bis mittelschweren Covid-19-Erkrankungen bei Menschen ab zwölf Jahren beantragt.

Für die Eli-Lilly-Aktie geht es nach den Nachrichten im US-Handel zeitweise um 2,73 Prozent abwärts auf 243,99 US-Dollar.

