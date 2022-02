Designanpassungen geleakt: So könnte Teslas Cybertruck aussehen

Aktien in diesem Artikel Tesla 780,00 EUR

• Nachdem der Cybertruck 2019 erstmalig vorgestellt wurde, gab es im Januar einen Design-Leak• Das Bildmaterial kam offenbar direkt aus der Gigafactory in Texas• Cybertruck, Semi und Roadster gehen laut Musk voraussichtlich 2023 in Produktion

Der Cybertruck Owners Club hat Mitte/Ende Januar in einem Forum Bilder und ein Video des aktuellen Modells für den Cybertruck von Tesla veröffentlicht. Es handelt sich dabei um einen Leak: Das Bildmaterial stammt angeblich direkt aus der Gigafactory in Texas und wurde von einer unbekannten Person aufgenommen.

Das geleakte Cybertruck-Design beinhaltet keine Türgriffe

Hatte der Prototyp 2019 dem E-Mobility-Portal Electrec zufolge weder Scheibenwischer noch Seitenspiegel (was offenbar üblich ist für Konzeptfahrzeuge, die nicht für den Straßenverkehr gedacht sind), lassen sich auf dem geleakten Videomaterial ein großer, auf der Fahrerseite angebrachter Scheibenwischer sowie Seitenspiegel erkennen. Neu hinzugekommen sind laut dem Portal auch die abnehmbaren Radkappen - zuvor seien diese fest angebracht gewesen. Die neuen Felgen ähneln dem E-Mobility-Portal zufolge denen des Tesla Model 3. Auf dem neuen Bildmaterial ebenfalls nicht mehr zu erkennen sind Türgriffe: Die Person, die das Video gedreht hat, mutmaßt darin darüber, wie man den Cybertruck wird öffnen können - möglich sei etwa eine Sensorsteuerung.

Veröffentlicht wurde der Leak vom Cybertruck Owners Club

Bereits einen Tag nach der Veröffentlichung des Leaks durch den Cybertruck Owners Club hat sich die Tesla Community Schweiz auf Twitter zu Wort gemeldet und Fotos des alten und neuen (geleakten) Cybertruck-Designs gepostet:

Selbst wenn es fragwürdig ist, ob der #Cybertruck hierzulande zugelassen werden kann, ist es trotzdem spannend die Entwicklung mit anzusehen. Oben das initiale, unten das aktualisierte Design (Prototyp). Die Produktion könnte 2022 in #GigaTexas starten.⚡️ https://t.co/A2L8MRTNyL pic.twitter.com/Fm5xJTEk4Z - Tesla Community Schweiz (@TeslaSchweiz) January 24, 2022

Elon Musk: Cybertruck geht 2023 in Produktion

Am 26. Januar hat Tesla im Rahmen der Veröffentlichung der Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 eine Analysten-Konferenz durchgeführt. In dieser Rahmen erklärte Tesla-Chef Elon Musk dem Informationsportal Reuters zufolge, dass keine neuen Modelle in Planung seien, aber dafür der Cybertruck, Semi und Roadster hoffentlich 2023 in Produktion gehen würden. Nicht jedoch sei aktuell ein Modell zum Preis von 25.000 US-Dollar in Planung. Dieses hatte Musk laut Reuters 2020 für "in drei Jahren" versprochen.

Um das endgültige Design des - offenbar 2023 in Produktion gehenden - Cybertrucks zeigt der neue Leak jedoch nicht: Der unbekannte Urheber des Bildmaterials sagt selbst in seinem Video, dass es sich lediglich um ein Konzept handle.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tesla