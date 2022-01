Tesla Cybertruck: Produktionsstart erneut verschoben - dafür aber zwei Versionen angekündigt

Aktien in diesem Artikel Tesla 833,90 EUR

• Teslas Cybertruck soll noch später kommen• Produktionsstart auf Anfang 2023 verschoben• Zwei Varianten erwartet - kleiner und normaler Pickup

Cybertruck soll noch später kommen

Tesla ändert erneut seinen Plan, die Produktion des mit Spannung erwarteten Cybertrucks Ende diesen Jahres zu starten. Nun soll die Erstproduktion bis zum Ende des ersten Quartals 2023 begonnen werden, wie eine mit dem Projekt vertraute Person kürzlich gegenüber Reuters erklärte. In Q1 2023 soll demnach bereits eine kleine Stückzahl produziert werden, bevor im zweiten Quartal dann die Serienproduktion starten soll, wie Reuters weiter berichtet. Bislang hatte auf der Tesla-Website noch der Hinweis "Sie können Ihre Konfiguration fertigstellen, wenn die Produktion im Jahr 2022 anläuft" gestanden. Mittlerweile wurde der Teil "im Jahr 2022" allerdings gestrichen. Schon vergangenen August hatte Tesla den Produktionsstart erstmals auf Ende 2022 verschoben.

Erforderliche Veränderungen bei Design & Technik

Reuters zufolge habe Tesla den neuen Cybertruck so lange aufgeschoben, um wichtige Änderungen bei Design und Technik vorzunehmen. Damit wolle der Elektroautobauer ein überzeugendes Produkt schaffen, um mit dem härter werdenden Wettbewerb um E-Pickups mithalten zu können. Ein weiterer Grund für die Verschiebung soll sein, dass die Produktion in Teslas neuer Gigafactory in Texas anlaufen soll. Diese wird jedoch erst im Laufe dieses Jahres mit der Fertigung beginnen können, da dort zuvor noch der Model Y gebaut werden soll. Zu guter Letzt dürften auch Probleme in der Lieferkette schuld an den Verzögerungen sein. "Oh Mann, dieses Jahr war ein wahrer Lieferketten-Albtraum und es ist noch nicht vorbei", hatte Tesla-Chef Elon Musk Ende November letzten Jahres auf Nachfrage nach dem Cybertruck getwittert. In diesem Zuge hatte Musk auch eine aktualisierte Produkt-Roadmap angekündigt, die wohl auf der Ergebniskonferenz am 26. Januar vorgelegt wird.

Oh man, this year has been such a supply chain nightmare & it’s not over!



I will provide an updated product roadmap on next earnings call. - Elon Musk (@elonmusk) November 29, 2021

Zwei neue Varianten in Planung

Zugleich kamen kürzlich jedoch noch weitere Neuigkeiten ans Licht. Wie Elon Musk bereits Ende 2019 erklärt hatte, würde es langfristig sinnvoll sein, zusätzlich einen kleineren Cybertruck in die Produktpalette aufzunehmen, berichtet InsideEVs. Seitdem hatten Tesla-Fans nichts mehr von dem Thema gehört. Nun könnte der Autobauer bei einer speziellen Veranstaltung, die voraussichtlich im März stattfinden wird, aber womöglich zwei Versionen des Cybertrucks enthüllen, wie InsideEVs von dem bekannten Tesla-Bullen Trip Chowdhry, einem Analysten bei Global Equities Research, erfahren haben will. Die beiden im März vorgestellten Versionen dürften im Vergleich zum ersten Cybertruck "signifikante Verbesserungen" aufweisen. Genauere Details konnte Chowdhry nicht nennen, jedoch dürfte der kleinere Cybertruck Angaben zufolge etwa 15 bis 20 Prozent kleiner sein als das Standard-Modell.

