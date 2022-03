10 wichtige Fakten zum Freitagshandel an der Börse

Der DAX dürfte am Freitag vor dem großen Verfall an den Terminbörsen in etwa auf dem Vortagesniveau eröffnen. In vorbörslichen Indikationen steht der Leitindex bei 14.378 Punkten um 0,07 Prozent tiefer.

2. Börsen in Fernost freundlich

Die asiatischen Börsen bewegen sich vor dem Wochenende im Plus. In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei um 0,65 Prozent höher bei 26.827,43 Punkten. Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite gegen 7:45 Uhr unserer Zeit um 1,22 Prozent auf 3.254 Punkte zu. Der Hang Seng in Hongkong kann seine anfänglichen Verluste abschütteln und steigt derweil um 0,13 Prozent auf 21.528 Zähler.

3. S&P stuft Russlands Bonität weiter in Ramschbereich ab - Verwirrung um Dollar-Anleihe

Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) hat die Bonität Russlands noch tiefer in den Ramschbereich abgestuft. Die Agentur senkte das Rating um eine weitere Stufe auf CC von CCC-. Die Bonitätseinschätzung werde weiter beobachtet mit negativen Implikationen, so S&P. Zur Nachricht

4. Vonovia peilt 2022 weiteres Wachstum an - Weniger Dividende

Vonovia will im laufenden Geschäftsjahr inklusive der kürzlich übernommenen Berliner Deutsche Wohnen unter anderem beim operativen Gewinn FFO die Schwelle von 2 Milliarden Euro knacken. Insgesamt sollen Umsatz, bereinigtes EBITDA und FFO um mehr als 20 Prozent zulegen. Zur Nachricht

5. FUCHS PETROLUB übertrifft mit Gewinnsteigerung die Erwartungen

FUCHS PETROLUB hat vergangenes Jahr sowohl den Umsatz als auch den Gewinn gesteigert und die eigenen Erwartungen und die des Marktes übertroffen. Die Aktionäre will der Schmierstoffhersteller an der positiven Entwicklung teilhaben lassen: Die Dividende soll auf 1,03 von 0,99 Euro je Vorzugsaktie erhöht werden. Zur Nachricht

6. GameStop-Zahlen enttäuschen

Für GameStop ist das vierte Geschäftsquartal 2021 mit einem Gewinnrückgang zu Ende gegangen. Das Ergebnis je Aktie sackte von 1,34 US-Dollar auf 1,86 US-Dollar ab und verfehlte damit die Analystenerwartungen, die sich im Vorfeld auf 0,847 US-Dollar je Anteilsschein belaufen hatten. Zur Nachricht

7. Moderna beantragt US-Notfallzulassung für zweiten Corona-Booster

Der US-Pharmahersteller Moderna hat bei der amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA die Notfallzulassung für eine zweite Corona-Auffrischungsimpfung für Erwachsene beantragt. Zur Nachricht

8. FedEx enttäuscht Anleger trotz kräftigem Gewinnplus

FedEx hat im jüngsten Geschäftsquartal dank des anhaltenden Online-Bestellbooms glänzend verdient. Der Nettogewinn kletterte gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 892 Millionen auf 1,1 Milliarden Dollar (1,0 Mrd Euro), wie der Paketdienst am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen

Die Ölpreise präsentieren sich am Freitagmorgen mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.40 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 2,91 auf 105,89 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 2,69 auf 109,33 Dollar anzog.

10. Euro bei knapp 1,11 Dollar

Der Euro hat sich am Freitag trotz leichter Verluste an der Marke von 1,11 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1090 Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1051 Dollar festgesetzt.

