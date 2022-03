Ukraine-Krieg im Ticker: Asiens Börsen fester -- Vonovia peilt 2022 weiteres Wachstum an -- GameStop-Zahlen enttäuschen -- S&P stuft Russlands Bonität weiter ab

Australische Wettbewerbsbehörde verklagt Meta. FedEx mit Gewinnanstieg. FUCHS PETROLUB übertrifft Erwartungen. Moderna beantragt US-Notfallzulassung für zweiten Booster. Bank of Japan hält weiter an ultralockerer Geldpolitik fest. Enel schlägt Gewinnerwartungen. Burger King will Geschäft in Russland aufgeben.

Der deutsche Leitindex verbuchte am Donnerstag Abschläge. So eröffnete der DAX höher und drehte anschließend ins Minus. Letzten Endes ging es 0,36 Prozent abwärts auf 14.388,06 Zähler. Daneben pendelte der TecDAX um die Nulllinie, nachdem er anfänglich gestiegen war. Zuletzt schaffte er es noch um 0,31 Prozent aufwärts auf 3.257,60 Zähler. Börsenkenner Jochen Stanzl von CMC Markets sah den DAX nach der jüngsten Rally nunmehr vor einer Verschnaufpause. Zur Wochenmitte war das wichtigste deutsche Börsenbarometer von den starken Börsen in Fernost und den USA noch angeschoben worden. Auch gaben neue Hoffnungen auf eine Annäherung im Ukraine-Krieg Rückenwind, ebenso wie der jüngst wieder gefallene Ölpreis. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Märkte gaben am Donnerstag nach. So startete der EuroSTOXX 50 stärker und war im weiteren Handelsverlauf in die Verlustzone gerutscht. Am Abend stand noch ein knappes Minus von 0,11 Prozent auf 3.885,32 Punkte an der Kurstafel. Die US-Notenbank Fed hat am Mittwochabend mit der ersten Zinserhöhung seit Jahren auf die hohe Inflation reagiert und will im weiteren Jahresverlauf noch kräftig nachlegen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die Wall Street präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen Der Dow Jones kämpfte sich nach schwachem Start in die Gewinnzone vor und ging mit einem Plus von 1,22 Prozent bei 34.479,97 Punkten in den Feierabend. Der NASDAQ Composite drehte ebenfalls auf grünes Terrain, hier lag das Plus zum Handelsende bei 1,33 Prozent, das Börsenbarometer schloss bei 13.614,78 Punkten. Im Ukraine-Krieg sind die Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau bisher ohne greifbare Ergebnisse geblieben. Die Angriffe der russischen Armee gehen dessen ungeachtet weiter. "Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass Russland nur den Schein wahren will, während die Ukraine auf harten Sicherheitsgarantien besteht, mit denen Russland nur schwer leben kann", so Michael Hewson, Analyst bei CMC Markets. Die Fed hat am Mittwochabend eine erste Erhöhung des Leitzins um 25 Basispunkte beschlossen. Es ist die erste Erhöhung seit 2018. Dies wurde vom Markt gut verarbeitet. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken