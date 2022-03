BVB-Aktie verliert: BVB siegt gegen Mainz - Rose und Haaland diskutieren über Zukunft

Der Belgier erzielte beim mühevollen 1:0 (0:0) beim coronageplagten FSV Mainz 05 das Siegtor in der 87. Minute und erlöste damit die Mannschaft von Cheftrainer Marco Rose nach einem schwachen Auftritt. Mit dem jüngsten Minimalismus beim 1:0 gegen Arminia Bielefeld und nun in Mainz brachte sich Dortmund aber vor den Augen von Bundestrainer Hansi Flick und DFB-Präsident Bernd Neuendorf wieder auf Kurs.

Topstürmer Erling Haaland wurde nach Verletzungspause erneut nur eingewechselt. Von seiner Gala-Form aus dem bisherigen Saisonverlauf ist der Norweger noch weit entfernt, wie beim Nachholspiel zu sehen war. Mainz trotzte nach zwei Wochen coronabedingter Pause zwar den äußeren Umständen, wurde vor 25 000 zugelassenen Zuschauern aber nicht mit einem Remis belohnt. Es war die erste Heimniederlage für Mainz seit Oktober letzten Jahres.

Zur ungewöhnlichen Zeit für die Bundesliga am Mittwochabend um 18.30 Uhr kam es zu einem Duell, das beide Verein gerne an einem anderen Termin gespielt hätten. Die Mainzer, weil sie nach 20 Corona-Fällen (14 Aktive) größtenteils frisch aus der Quarantäne kamen. Die Dortmunder, weil sie eigentlich fix mit dem Europa-League-Termin am Donnerstag geplant hatten, bevor sie vor ein paar Wochen an den Glasgow Rangers scheiterten und nach DFB-Pokal und Champions League die nächste Titelchance leichtfertig verspielten.

Ohne den kranken Marco Reus und ohne Mats Hummels - Rose sprach von einem "beklemmenden Gefühl in der Brust" nach einer Corona-Infektion

- sowie zunächst ohne Toptorjäger Haaland machte der BVB in Halbzeit

eins gar keine gute Figur. In Abwesenheit vieler Stammspieler fehlten nicht nur Tempo und Ideen, sondern auch die nötige Durchschlagskraft, um die Gastgeber überhaupt einmal vor ernste Probleme zu stellen.

Ein einziges 50-Meter-Solo des Mainzers Anton Stach (16.) erzeugte mehr Überraschungsmoment als die Borussia in den kompletten ersten 45 Minuten. Gestoppt wurde Stach erst von Emre Can, der sich nach einem herausragenden Tackling vor der BVB-Fankurve aufbaute und feiern ließ. Jonathan Burkardt (27.) hatte eine weitere gute Chance für die Rheinhessen, doch es blieb vor der Pause beim torlosen Remis. Stattdessen gab es nur ein Handgemenge und jede Menge Hektik, doch Referee Sascha Stegemann verzichtete auf drastischere Konsequenzen.

Nach der Pause war zunächst das gleiche Bild zu sehen: Dortmund wirkte gehemmt, ein Stach-Schuss (51.) strich nach raffinierter Eckenvariante nur haarscharf am langen Toreck vorbei. Dann brachte Rose seinen Topstürmer Haaland für Marius Wolf, es war eine aus BVB-Sicht längst überfällige Einwechslung.

Doch Mainz griff unbeeindruckt an, Silvan Widmer (60.) und Karim Onisiwo (61.) vergaben weitere Gelegenheiten zur möglichen Führung. Haalands ersten Abschluss parierte Robin Zentner relativ mühelos (68.). Danach kam nicht mehr viel - bis zum Treffer von Witsel kurz vor dem Ende und einer Riesenchance von Julian Brandt in der fünfminütigen Nachspielzeit.

'Als Team zusammengerückt'

Die 90 mühevollen Minuten waren bei Borussia Dortmund schnell vergessen. Das rumpelige 1:0 (0:0) bei den schwer von Corona geplagten Mainzern werteten sie beim BVB als großen Erfolg und als Zeichen von Reife. "Es war nicht das schönste Spiel. Wir haben aber mehr dazwischen gehauen als Mannschaft und spät das Siegtor gemacht Wir sind als Team zusammengerückt", sagte Emre Can, nachdem sein Team am Mittwochabend dank eines späten Treffers von Axel Witsel (87. Minute) den Auswärtssieg mitgenommen und den Rückstand auf Bundesliga-Rekordchampion FC Bayern auf vier Punkte verkürzt hatte.

Kapitän Marco Reus? Fehlte krankheitsbedingt. Abwehrchef Mats Hummels? War nach einer Corona-Infektion noch nicht wieder mit dabei. Superstürmer Erling Haaland? Wurde zwar wieder eingewechselt, ist nach langer Verletzungspause aber noch kein Faktor. Das Team von Chefcoach Marco Rose hat die Rückschläge weggesteckt und trotz schwacher Leistung ein zweites Mal binnen vier Tagen minimalistisch gewonnen. Dem 1:0 gegen Bielefeld folgte ein weiteres in Mainz, beim Nachholspiel des 25. Spieltags. Ein drittes 1:0 in Serie würde Dortmund am Sonntagabend (19.30 Uhr/DAZN) beim 1. FC Köln wohl gerne mitnehmen.

"Wir sind ordentlich im Rennen. Punktemäßig ist das schwer in Ordnung", sagte Rose bei DAZN. Mit 56 Zählern aus 26 Spielen wahrt der BVB den Kontakt zu den zuletzt schwächelnden Bayern, als Rivalen gehandelte Gegner wie Leverkusen und Leipzig sind bereits auf elf beziehungsweise zwölf Punkte distanziert. "Manchmal kann man nicht schönen Fußball spielen, du musst einfach gewinnen", sagte der belgische Mittelfeldspieler Witsel, der nach einem Freistoß richtig einlief und den BVB vor einem schweren Rückschlag bewahrte.

Mainz lief nach Corona-Quarantäne, 20 Fällen und zwei abgesagten Spielen erstmals wieder auf - und zeigte jede Menge Moral. Auch Sportdirektor Martin Schmidt war mit dem couragierten Auftritt vor 25 000 Zuschauern zufrieden. "Am Ende kam dieser eine Glückstreffer. Es ging eigentlich auf ein Unentschieden zu", sagte Schmidt. Ziel sei es nun, immer mehr Spieler aus der Quarantäne wieder in den Kader zu bringen. Zudem werden am Samstag (15.30 Uhr) die gesperrten Alexander Hack und Dominik Kohr zurückerwartet.

Rose und Haaland haben 'offenen Dialog' über Zukunft

Cheftrainer Marco Rose hat den guten Austausch mit dem international umworbenen Topstürmer Erling Haaland über dessen Zukunft betont. "Wir haben einen offenen und guten Dialog, aber ich weiß es immer noch nicht, was er macht. Wir sind sehr entspannt in diesem Fall", sagte Rose am Mittwochabend nach dem 1:0-Sieg beim FSV Mainz 05, bei dem Haaland erneut als Joker in die Partie kam. Der 21 Jahre alte Norweger wird von zahlreichen internationalen Spitzenvereinen umworben, seine Zukunft über diesen Sommer hinaus gilt als ungewiss.

Rose hat bereits in Österreich mit dem Stürmer zusammengearbeitet. "Ich kenne ihn aus Salzburg. Er hat sich nicht verändert. Er ist noch immer Erling. Er ist wirklich ein Star, das ist nicht so einfach. Es ist gut für ihn, dass er nicht allzu viel liest", sagte der Trainer. Haaland, der im Januar 2020 von RB Salzburg nach Dortmund wechselte, kann den BVB in diesem Sommer dank einer Ausstiegsklausel für 75 Millionen Euro verlassen.

Enges Duell oder Scheinspannung?: Dortmund und die Makel im Titelkampf

An einen entschlossenen Titeljäger erinnerte Marco Rose nicht gerade. Nach 90 Minuten Fußball-Krampf war dem Chefcoach von Borussia Dortmund nicht nach großen Kampfansagen in Richtung FC Bayern, auch wenn der Abstand mit gerade einmal vier Punkten so gering ist wie seit der Hinrunde nicht mehr. Stattdessen war Rose verdutzt, als er nach dem rumpeligen 1:0 beim FSV Mainz 05 gleich zwei Fragen beantworten sollte: die nach den spielerischen Schwächen seines Teams und die nach dem Meisterschaftskampf. "Eigentlich schließt ja die erste Frage schon die zweite aus", sagte Rose. Die Lacher hatte er auf seiner Seite.

Minuten zuvor hatten die Jungspunde Erling Haaland, Jude Bellingham und Giovanni Reyna schon eher an eine entschlossene und titelhungrige Bande erinnert, als sie mit erhobenen Armen und lautstark feiernd in Richtung Kurve liefen. Der BVB ist nach zwei minimalistischen Siegen gegen Bielefeld und in Mainz wieder am zuletzt patzenden Rekordchamp dran, sieht aber spielerisch derzeit überhaupt nicht nach einem Titelanwärter aus. "Es gibt immer Tage, an denen du nicht gut spielst. Da muss man als Team zusammenrücken. Der Sieg schmeckt sehr gut", ordnete Emre Can am Mittwochabend ein.

Tatsächlich schleppt der BVB allerhand Probleme in die bevorstehende Länderspielpause, vor der am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) noch ein weiterer Pflichtsieg beim 1. FC Köln gelingen soll. Kapitän Marco Reus und Mats Hummels fehlten zuletzt krankheitsbedingt, Starstürmer Haaland ist nach längerer Pause noch weit weg von seiner Topform. "Er hat 30 und 35 Minuten gespielt, es wird besser und besser", sagte Rose. Man hoffe, dass der 21 Jahre alte Norweger nach der Länderspielpause allmählich wieder richtig in Schwung komme.

So war es symptomatisch, dass der triste und von Hektik zersetzte Kick in Mainz durch ein spätes Standard-Tor von Axel Witsel (87. Minute) entschieden wurde. Herausgespielte Chancen hatte der BVB kaum bis keine. "Wir sind glücklich über den Sieg, auch weil wir den Abstand auf die Teams hinter uns vergrößern konnten", sagte der Matchwinner aus Belgien. Elf Punkte Vorsprung auf Leverkusen und zwölf auf Leipzig sind zwar respektabel. Dortmund wird aber nur noch an den Bayern und am Titel gemessen - und da stehen die Chancen weiter nicht besonders gut.

"Die ganze Nummer ist an uns auch nicht vorbeigegangen", sagte Rose mit Bezug auf Corona und saisonale Erkrankungen. "Ich muss meinem Team auch ein Kompliment machen: das zweite Spiel hintereinander gewonnen und zu null gespielt." Die Länderspielpause und das unverhofft frühe Aus dürften nun helfen, zumindest personell gut aufgestellt in die finale Saisonphase zu gehen. An Haalands Spritzigkeit und der Rückkehr von Schlüsselspielern wie Reus, Hummels oder Raphael Guerreiro wird Dortmunds Tatkraft als Bayerns einziger Jäger maßgeblich hängen.

Zwei Statistiken sprechen klar gegen die Rose-Elf und für eine große Portion Scheinspannung. Zum einen das direkte Duell, das Ende April in München stattfindet. Die letzten Dortmunder Liga-Resultate in der Allianz Arena sind: 2:4, 0:4, 0:5, 0:6, 1:4 und 1:5. Weniger als vier Gegentore kassierte die Borussia letztmals im November 2014, als man 1:2 verlor. Und: Auch in den beiden vergangenen Spielzeiten 2019/20 (Dortmund) und 2020/21 (Leipzig) gab es nach 26 Spieltagen jeweils einen Bayern-Verfolger mit vier Zählern Rückstand. Am Ende triumphierten die Münchner in beiden Spielzeiten mit einem sehr komfortablen Vorsprung von 13 Punkten.

