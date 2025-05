BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) legt am Freitagmittag zu

So bewegt sich BVB (Borussia Dortmund)

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 3,87 EUR zu.

Um 11:46 Uhr ging es für das BVB (Borussia Dortmund)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 3,87 EUR. Bei 3,87 EUR erreichte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,85 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 4.263 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.05.2024 bei 4,22 EUR. 9,06 Prozent Plus fehlen der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 15.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,78 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,070 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 5,00 EUR.

Am 09.05.2025 lud BVB (Borussia Dortmund) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BVB (Borussia Dortmund) ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,20 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 148,83 Mio. EUR – ein Plus von 51,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BVB (Borussia Dortmund) 98,19 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 14.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,272 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

