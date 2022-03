MTU-Aktie dennoch unter Druck: Moody's verbessert Ausblick für MTU Aero auf stabil

GO

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX gibt am Verfallstag nach -- Asiens Börsen uneins -- Vonovia peilt 2022 weiteres Wachstum an -- S&P stuft Russlands Bonität weiter ab -- Vantage Towers, Gamestop im Fokus

Hinter neuem TUI-Großaktionär Ondero steht Mordaschow-Ehefrau. CEWE verlängert Vertrag des Vorstandsvorsitzenden Friege nicht. Putin will an Chefin der russischen Zentralbank festhalten. Bechtle verzeichnet weiteres Rekordjahr. Porsche stellt Margenziel für 2022 infrage. Christoph Zindel soll in Fresenius-Aufsichtsrat einziehen. Deutsche Wohnen mit Rückgang beim Nettogewinn.