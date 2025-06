MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tendiert am Freitagvormittag schwächer

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 341,10 EUR.

Um 09:07 Uhr fiel die MTU Aero Engines-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 341,10 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die MTU Aero Engines-Aktie bisher bei 338,10 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 339,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 7.416 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Am 29.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 361,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 5,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 210,80 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 38,20 Prozent würde die MTU Aero Engines-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,85 EUR. Im Vorjahr hatte MTU Aero Engines 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 351,90 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie aus.

Am 16.02.2016 lud MTU Aero Engines zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,29 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die MTU Aero Engines-Bilanz für Q2 2025 wird am 24.07.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von MTU Aero Engines rechnen Experten am 23.07.2026.

In der MTU Aero Engines-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 16,00 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

