MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Freitagmittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 338,90 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 1,8 Prozent auf 338,90 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 337,30 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 339,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 20.868 MTU Aero Engines-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.05.2025 bei 361,70 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.06.2024 (210,80 EUR). Mit einem Kursverlust von 37,80 Prozent würde die MTU Aero Engines-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,85 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete MTU Aero Engines 2,20 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 351,90 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Das EPS wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1,29 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,18 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,18 Mrd. EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte MTU Aero Engines am 24.07.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von MTU Aero Engines rechnen Experten am 23.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines im Jahr 2025 16,00 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

