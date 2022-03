RTL-Aktie fällt: RTL und n-tv bieten Nachrichten in ukrainischer Sprache an

Das "Ukraine Update" ist montags bis freitags auf rtl.news, ntv.de und beim Streamingportal Youtube zu finden. Die zehnminütigen Nachrichten werden von der ukrainischen TV-Journalistin Karolina Ashion präsentiert, wie RTL am Freitag mitteilte. Die 46-Jährige sei seit mehr als 20 Jahre bei verschiedenen Sendern tätig gewesen und zu Beginn des Kriegs aus Kiew nach Deutschland geflüchtet.

Ashion selbst wurde mit den Worten zitiert: "Ich will einen Beitrag leisten, dass Menschen, die hier in Deutschland Schutz suchen, erfahren, was in unserer Heimat geschieht." RTL News-Geschäftsführer Stephan Schmitter ergänzte: "Die Situation der Menschen in der Ukraine und den Geflüchteten in Deutschland ist bedrückend - mit dem "Ukraine Update" wollen wir ihnen einen gesicherten News-Überblick geben."

Die RTL-Aktie gibt am Freitag auf XETRA zeitweise um 3,16 Prozent auf 50,60 Euro nach.

/bok/DP/ngu

KÖLN (dpa-AFX)

Bildquellen: RTL Group, 360b / Shutterstock.com