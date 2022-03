Christoph Zindel soll in Fresenius-Aufsichtsrat einziehen - Fresenius-Aktie im Minus

Der Aufsichtsrat der Fresenius SE & Co. KGaA werde der nächsten ordentlichen Hauptversammlung am 13. Mai Zindel zur Wahl vorschlagen, teilte der DAX -Konzern mit. Folge die Hauptversammlung dem Wahlvorschlag, soll Zindel künftig auch dem Prüfungsausschuss des Gremiums angehören.

Der ehemalige Commerzbank-Vorstandschef Müller wird, wie vor einem Jahr angekündigt, zum Ende der Hauptversammlung aus dem Aufsichtsrat ausscheiden und den Vorsitz in dessen Prüfungsausschuss an Susanne Zeidler abgeben. Müller ist seit dem Jahr 2008 Mitglied des Aufsichtsrats bei Fresenius und dessen Prüfungsausschuss. Von 2010 bis 2021 gehörte er zudem dem Aufsichtsrat der Fresenius Management SE an.

Für die Fresenius-Aktie geht es am Freitag via XETRA zeitweise 0,72 Prozent abwärts auf 31,93 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com, Fresenius