Tesla-Aktie in Grün: Kanzler kommt zur Eröffnung der Fabrik in Grünheide

Der Kanzler werde am Dienstagmittag Tesla in Grünheide besuchen und dort ein Grußwort halten, kündigte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann am Freitag in Berlin an. Der Termin stehe angesichts des Krieges in der Ukraine unter dem Vorbehalt möglicher kurzfristiger Änderungen.

Geplant ist, dass Tesla-Chef Elon Musk persönlich die ersten Fahrzeuge aus Grünheide an die Kundinnen und Kunden übergibt. An der Eröffnung will laut Bundeswirtschaftsministerium auch Minister Robert Habeck (Grüne) teilnehmen. Von der Brandenburger Landesregierung wird Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) erwartet.

Musk wollte ursprünglich schon im vergangenen Sommer die ersten Autos vom Band rollen lassen. Doch das Genehmigungsverfahren verzögerte sich, unter anderem weil Tesla im Bauantrag eine Batteriefabrik ergänzte. Am 4. März genehmigte das Land Brandenburg das Vorhaben. Das Autowerk steht bereits, erbaut auf eigenes Risiko über fast 20 vorzeitige Zulassungen. Mehrere Zeitungen hatten zuvor über den geplanten Besuch von Kanzler Scholz bei Tesla berichtet.

Die Tesla-Aktie gewinnt im NASDAQ-Handel am Freitag zeitweise 2,35 Prozent auf 892,10 US-Dollar.

BERLIN/GRÜNHEIDE (dpa-AFX)

