10 wichtige Fakten zum Freitagshandel an der Börse

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vorbörslich höher

Der DAX dürfte an seine positive Vortagesentwicklung anknüpfen und mit einem Plus in den Handel starten.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Die asiatischen Börsen zeigen sich auch am Freitag erneut uneinheitlich. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann am Freitag 1,40 Prozent und schloss bei 35.963,27 Punkten. Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite daneben zwischenzeitlich 0,46 Prozent auf 2.832,60 Zähler. Der Hang Seng zeigt sich daneben mit einem Minus von 0,92 Prozent bei 15.250,81 Zählern.

3. BASF enttäuscht 2023 bei Umsatz und Gewinn

Belastet von Wertberichtigungen hat BASF im vergangenen Jahr schwächer abgeschnitten als erwartet. Zur Nachricht

4. Daimler Truck, Cummins und Paccar planen Batteriefabrik in den USA

Die größten Lkw- und Motorenhersteller der USA setzen darauf, dass die Frachtindustrie bereit ist, von Dieselmotoren auf Batterieantriebe umzusteigen. Zur Nachricht

5. QIAGEN gibt Einzelheiten zum synthetischen Aktienrückkauf bekannt

Der Diagnostikspezialist und Labordienstleister QIAGEN hat Einzelheiten zum angekündigten synthetischen Aktienrückkauf für bis zu 300 Millionen US-Dollar bekanntgegeben. Zur Nachricht

6. Shutdown in den USA abgewendet - Kongress stimmt für Übergangslösung

Ein Stillstand der Regierungsgeschäfte in den USA ist vorerst abgewendet. Zur Nachricht

7. Deutsche Bank-Chef Sewing betrachtet Übernahmen nicht als Priorität

Deutsche Bank-Chef Christian Sewing will von einem Zusammenschluss mit einem anderen größeren Geldhaus vorerst nichts wissen. Zur Nachricht

8. Ex-"King of Bonds" Bill Gross: 10-jährige US-Staatsanleihen sind überbewertet

Bill Gross hat sich pessimistisch zu US-Staatsanleihen geäußert. Dies sollte Anleger aufhorchen lassen, denn der ehemalige Anleihekönig ist in den letzten Monaten durch erstaunliche Timing-Fähigkeiten aufgefallen. Zur Nachricht

9. Ölpreise stabilisieren sich nach jüngsten Kursschwankungen

Die Ölpreise haben sich am Freitag nach jüngsten Kursschwankungen stabilisiert. Am Morgen hielten sich die Notierungen in etwa auf dem Niveau vom Vorabend. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete 79,02 US-Dollar. Das waren acht Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Februar stieg geringfügig um drei Cent auf 74,11 Dollar.

10. Euro kaum verändert unter 1,09 US-Dollar

Der Euro hat sich am Freitag wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,0879 US-Dollar gehandelt und damit nahezu auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,0875 Dollar festgesetzt.