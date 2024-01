DAX dürfte sich am Freitag weiter stabilisieren -- Asiens Börsen uneinheitlich -- BASF enttäuscht bei Umsatz und Gewinn -- Deutsche Bank-Chef Sewing betrachtet Übernahmen nicht als Priorität

Der deutsche Aktienmarkt dürfte seine Stabilisierung vom Vortag auch am Freitag fortsetzen.

Der DAX hatte am Donnerstag 0,83 Prozent fester bei 16.567,35 Punkten geschlossen und zeigt sich auch am Freitag vorbörslich höher. Der TecDAX ging mit einem Schlussstand von 3.269,15 Zählern (+1,4 Prozent) aus dem Handel-

Auch am Freitag dürfte der DAX an seine freundliche Vortagesentwicklung anknüpfen. Stützend dürften sich dabei die positiven US-Vorgaben erweisen, an den Aktienmärkten in den USA hatte am Vortag eine von Techwerten angeführte Erholung eingesetzt. "Damit stehen die Weichen erst einmal auf Shortdeckungen", so ein Händler. Verstärkt werden könnten sie vom kleinen Verfallstermin an der Eurex, dort laufen um 12 Uhr die Optionen auf den Euro-Stoxx-50 und um 13 Uhr die Optionen auf den DAX aus. Die Marktteilnehmer scheinen sich darüber hinaus aber dennoch weiter einzustellen, dass die Notenbanken bei Zinssenkungen keine übermäßige Eile zeigen werden.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken