Börse Frankfurt stabilisiert sich: DAX beendet Tag stärker

Marktbericht

Am deutschen Aktienmarkt ging es mit dem DAX am Donnerstag vorwärts.

Beim DAX war zu Beginn des Handels an der Frankfurter Börse ein marginales Plus auszumachen. Danach schob sich das Börsenbarometer weiter in die Gewinnzone und verließ den Handel 0,83 Prozent höher bei 16.567,35 Punkten.

Marktteilnehmer scheinen sich inzwischen immer mehr darauf einzustellen, dass die Notenbanken mit Leitzinssenkungen keine allzu große Eile haben. Damit notierte das Börsenbarometer nahe seines Schlussstandes vom Mittwoch, als es zwischenzeitlich auf das Kursniveau von Anfang Dezember zurückgefallen war.

Experten wollten den Stabilisierungsversuch im deutschen Leitindex allerdings nicht überbewerten, Marktbeobachter Pierre Veyret von ActivTrades etwa sprach von einer technischen Erholung vom jüngstem Kursrückschlag, denn das makroökonomische Umfeld habe sich nicht geändert.

"Wie weit muss der DAX fallen"

"Die große Frage ist jetzt, wie weit der DAX fallen muss, bis ein größeres Kaufinteresse entsteht", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Normalerweise müssen in den Wochen nach Jahresbeginn größere Summen an den Märkten angelegt werden. All denen dürfte der jetzige Rücksetzer gelegen kommen."

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires