Optimistische Prognose

Nachdem Bitcoin, Ether & Co. in den ersten Monaten des Jahres eine fulminante Aufholrally erlebten, wurde es zuletzt ruhiger um den Krypto-Markt. Der Investmentexperte Mark Yusko sieht darin aber nur ein zeitweises Luftholen vor dem nächsten Bull-Run, der den Bitcoin in bislang ungekannte Höhen hieven werde.

• Mark Yusko: Bitcoin erreicht kommendes Jahr ein Niveau von 150.000 US-Dollar

• Genehmigung der Bitcoin-Spot-ETFs dürfte Massentauglichkeit des Krypto-Marktes steigern

• Yusko identifiziert Bitcoin-Halving als zweiten Kurstreiber





Mark Yusko rechnet damit, dass der Bitcoin bereits 2024 die 150.000-US-Dollar-Marke überspringen wird - das würde einer Rally gleichkommen, die selbst für Krypto-Verhältnisse als atemberaubend einzuschätzen ist. Yusko, Chef-Investor des US-Vermögensverwalters Morgan Creek Capital Management, macht zwei Gründe aus, weshalb der Bitcoin-Preis im kommenden Jahr in den sechsstelligen Bereich vorstoßen werde.

Genehmigung von Bitcoin-Spot-ETFs als Rally-Auslöser?

Einerseits ist es die von ihm erwartete baldige Genehmigung eines Bitcoin-Spot-ETFs. Anders als bei einem Future-ETF - hier erfolgt eine Investition in Bitcoin-Kontrakte, ohne dass man selbst die Token besitzen muss - hält ein Spot-ETF tatsächlich Bitcoin als zugrunde liegenden Vermögenswert und repräsentiert die physischen Einheiten der Kryptowährung, die von den Emittenten erworben wurden.

Bislang lehnte die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) die Einführung von Bitcoin-Spot-ETFs ab. Jedoch scheint nun Bewegung in die Sache zu kommen. So stellte der Vermögensverwalter Grayscale bereits im Oktober 2021 den Antrag, seinen Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) in einen Bitcoin-Spot-ETF umzuwandeln. Doch die SEC wies diesen Antrag zunächst zurück. Grayscale reichte daraufhin eine Klage gegen die SEC ein. Am 29. August verkündete das US-amerikanische Berufungsgericht dann sein Urteil, das zugunsten von Grayscale ausfiel. Die SEC hätte den Antrag auf Zulassung des Bitcoin-Spot-ETFs nicht so einfach ablehnen dürfen. Somit ist die Genehmigung von Bitcoin-Spot-ETFs etwas wahrscheinlicher geworden.

Yusko nannte auch einen möglichen Zeitrahmen, wann ein Bitcoin-Spot-ETF von der SEC genehmigt werden könnte. Demnach werde der Bitcoin-Spot-ETF von BlackRock der erste sein, der die Genehmigung der SEC erhält. "Warum sollte BlackRock den Zuschlag erhalten? Weil es derjenige ist, den man kennt", erklärt Yusko gegenüber dem Edelmetall-und Krypto-Portal "Kitco News".

Das Resultat der Einführung von Bitcoin-Spot-ETFs wäre eine Rally, die den "fairen Wert" von Bitcoin deutlich erhöhen wird, meint Yusko. "Ich glaube, der faire Wert von Bitcoin liegt heute bei 55.000 Dollar", sagte Yusko. Dieser von Yusko ermittelte vermeintliche "faire Wert" werde sich aber künftig verdoppeln. Neben der Yusko zufolge bevorstehenden Genehmigung der Bitcoin-Spot-ETFs werde besonders ein Ereignis im Frühjahr 2024 für Preisauftrieb sorgen.

Bitcoin-Halving als zweiter Preistreiber

So soll Mitte April 2024 das nächste Bitcoin-Halving stattfinden - ein Ereignis, das die Blockbelohnungen (engl. Reward) für Miner von 6,25 Bitcoin auf 3,125 Bitcoin pro neu erstellten Block reduzieren wird. Durch die geringeren Rewards wird die Anzahl an Bitcoins durch das Halving tendenziell abnehmen - mit dem Resultat, dass das Angebot der Ur-Krypto-Tokens verknappt wird. Bei stabiler Nachfrage führt dies zu einem Preisanstieg des Bitcoins. Das Halving 2024 wird das vierte seiner Art sein, danach dürften die Rewards bis 2028 stabil bleiben. Die Halbierung der Mining-Belohnungen findet nämlich alle vier Jahre statt, bis voraussichtlich im Jahr 2140 alle Bitcoins gemined sein werden. In Krypto-Kreisen werden Bitcoin-Halvings aufgrund ihres angebotsbeschränkenden Effekts schon seit der Schaffung des Bitcoins 2008 immer wieder als potenzielle Kurstreiber beschrieben. Dieser Argumentation folgt auch Yusko.

"Ich habe eine Logik dafür, wohin der Preis meiner Ansicht nach gehen wird und warum ich glaube, dass er dorthin gehen wird. Ich bin sicher, dass der börsengehandelte Spotmarkt diese Entwicklung beeinflussen wird. Aber der Hauptgrund für die Preisbewegung ist der Halbierungszyklus - eine der genialsten Ideen", sagte Yusko. "Mitte des Sommers nächsten Jahres werden 100.000 Dollar ein fairer Wert sein. Aber es wird Spekulationen geben [...] sagen wir also, wir haben die 100.000 Dollar überschritten und sind bei 150.000 Dollar. Das scheint mir einleuchtend zu sein", lautet die bullishe Prognose Yuskos.

