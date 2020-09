10 wichtige Fakten zum Freitagshandel an der Börse

Der DAX zeigt sich im vorbörslichen Handel mit rund 12.660 Punkten etwas höher als zum Börsenschluss am Abend zuvor.

2. Asiens Aktienmärkte uneinig

In Japan zeigt sich der Nikkei am Freitag freundlich, zuletzt wies er plus 0,56 Prozent bei 23.216,53 Zählern aus (Stand: 07:55 Uhr MESZ. Der Shanghai Composite notiert dagegen 0,29 Prozent schwächer bei 3.213,93 Punkten, während der Hang Seng 0,21 Prozent auf 23.262,14 Indexpunkte verliert.

3. Bayer meldet deutliche Fortschritte bei Glyphosat-Vergleichen in USA

Bayer kommt bei der Bewältigung seiner Glyphosat-Rechtskonflikte in den USA nach eigenen Angaben voran. Zur Nachricht

4. BMW einigt sich in den USA mit SEC und zahlt 18 Mio USD Strafe

BMW hat sich in den USA im Streit mit der Börsenaufsicht um geschönte Absatzzahlen auf einen Vergleich geeinigt. Zur Nachricht

5. Allianz tauscht Vorstand Niran Peiris aus

Bei der Allianz SE gibt es laut einem Zeitungsbericht Veränderungen im Vorstand. Niran Peiris werde das Gremium nach nur drei Jahren im Amt verlassen, schreibt die Süddeutsche Zeitung unter Berufung auf Branchenkreise. Zur Nachricht

6. Gericht: US-Regierung soll Download-Stopp für TikTok begründen

Nach aktuellem Stand soll TikTok ab Montag nicht mehr in den App Stores von Apple und Google verfügbar sein, wenn es bis dahin keine endgültige Einigung gibt. Zur Nachricht

7. Amazon verbessert Sprachassistentin Alexa

Amazon will natürlichere Unterhaltungen mit seiner Sprachassistentin Alexa ermöglichen. Zum einen soll die Software mehr wie ein Mensch klingen, sagte Amazon-Manager Rohit Prasad am Donnerstag. Außerdem soll Alexa in einfache Gespräche im Haushalt eingebunden werden können. Zur Nachricht

8. Veolia hält sich bei Suez alle Optionen offen

Im Tauziehen um die Übernahme des französischen Abfallentsorgers Suez will Konkurrent Suez trotz Widerständen nicht aufgeben. Zur Nachricht

9. Ölpreise erholen sich etwas

Der Ölpreise haben sich am Freitag etwas von ihren zuletzt erlittenen Verlusten erholt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 42,13 US-Dollar.

10. Euro stabilisiert sich über 1,16 US-Dollar

Der Euro hat sich am Freitag über der Marke von 1,16 US-Dollar stabilisiert. Nach deutlichen Verlusten an den Tagen zuvor kostete die Gemeinschaftswährung am Morgen 1,1670 US-Dollar.

