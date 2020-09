Werbung

Am Freitag ist an der deutschen Börse zunächst wenig Bewegung auszumachen. Der DAX eröffnet den Freitagshandel marginale 0,07 Prozent fester bei 12.615,91 Punkten und pendelt anschließend um die Nulllinie. Für den TecDAX geht es im frühen Handel auf rotes Terrain. Zwar schien sich die Stimmung zunächst etwas zu stabilisieren, jedoch bleibt die Unsicherheit aufgrund der steigenden Zahl von Neuinfektionen mit Corona hoch. Die Auswirkungen der Pandemie dürften dabei auf der Wirtschaft lasten - "Über alle Branchen hinweg werden weitere Stellenstreichungen in Aussicht gestellt", merkte Analyst Christian Schmidt von der Landesbank Helaba an.





Die europäischen Aktienmärkte weisen vor dem Wochenende einmal mehr rote Vorzeichen aus. Der EuroSTOXX 50 notiert kurz nach dem Handelsstart im Minus bei zeitweise 3.146 Einheiten. Belastend wirkt, dass die Fallzahlen in vielen Ländern weiter steigen - fast täglich werden neue Rekorde an Neuinfektionen gemeldet. Parallel hat sich in den USA nichts geändert, weiterhin heißt es Warten in Sachen Konjunkturpaket.





Am Donnerstag startete die Wall Street einen neuen Erholungsversuch. Der Dow Jones eröffnete mit minus 0,18 Prozent bei 26.716,09 Punkten, drehte im Verlauf aber in die Gewinnzone. Von seine Tageshöchstständen musste sich das Börsenbarometer aber verabschieden, am Ende reichte es noch für ein Plus von 0,20 Prozent auf 26.815,44 Punkte. Der NASDAQ Composite schaffte ebenfalls den Sprung ins Plus, hier stand am Ende ein Aufschlag von 0,37 Prozent auf 10.672,27 Zähler an den Kurstafeln. Die US-Aktienmärkte starten trotz steigender Infektionszahlen und dem US-Präsidentschaftswahlkampf, im Zuge dessen Marktteilnehmer auch die Verschärfung des US-chinesischen Konflikts befürchten, am Donnerstag einen Erholungsversuch. Besonders die zur Wochenmitte noch belasteten Technologiewerte hätten zugelegt, hieß es. Derweil sind die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend gestiegen.