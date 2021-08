10 wichtige Fakten zum Wochenauftakt an der Börse

Aktienkäufe von Schnäppchenjägern dürften zum Wochenstart für Erholung sorgen: Der DAX wird am Montag laut vorbörslichen Indikationen bei 15.929 Punkten und damit um 0,77 Prozent höher erwartet.

2. Börsen in Fernost verbuchen kräftige Gewinne

Zum Start in die neue Woche legen die Aktienmärkte in Asien deutlich zu. Der japanische Leitindex Nikkei klettert gegen 7:50 Uhr unserer Zeit um 1,85 Prozent auf 27.514 Punkte. Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 1,39 Prozent auf 3.475 Einheiten zu, während der Hang Seng in Hongkong einen Gewinn von 1,67 Prozent auf 25.265 Zähler verbuchen kann.

3. Bitcoin-Kurs erstmals seit Mai wieder über Marke von 50.000 US-Dollar

Der Kurs der Digitalwährung Bitcoin ist am Montag erstmals seit Mai über die Marke von 50.000 US-Dollar gestiegen. Zuletzt kostete ein Bitcoin am Handelsplatz Bitstamp 50.299 Dollar und damit gut zwei Prozent mehr als am Vortag. Zur Nachricht

4. Sixt baut Ladesäulen für E-Autos in Innenstädten auf

Der Autovermieter Sixt setzt mit Blick auf die Elektromobilität auch auf eigene Ladesäulen. "Wir haben vor vier Wochen beschlossen, dass wir über 50 Millionen Euro in den Ausbau der Ladeinfrastruktur investieren", sagte Co-Chef Alexander Sixt. Zur Nachricht

5. Proteste gegen Stellenabbau bei Siemens Energy

Der drohende Stellenabbau im Siemens-Gasturbinenwerk in Berlin führt wieder zu Protest. Siemens Energy will 750 der 3500 Arbeitsplätze streichen. Beschäftigte wollen an diesem Montag (12.00 Uhr) vor einem Hotel in Charlottenburg dagegen demonstrieren. Zur Nachricht

6. GRENKE stößt Beteiligung an viafintech ab

Der Leasingspezialist GRENKE verkauft seine Beteiligung am FinTech-Unternehmen viafintech. Der Anteil in Höhe von 25,01 Prozent an dem Anbieter digitaler Zahlungsinfrastruktur gehe zu einem Preis im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich an die österreichische Paysafecard Wertkarten GmbH. Zur Nachricht

7. E-Auto-Rückruf brockt GM Kosten in Milliardenhöhe ein

Das Debakel um Feuergefahr bei Elektrofahrzeugen vom Typ Chevrolet Bolt EV kommt den größten US-Autobauer General Motors (GM) immer teurer zu stehen. Das Unternehmen teilte am Freitag mit, dass nun alle Bolt-EV-Modelle zurückgerufen werden müssen - auch die der neuesten Jahrgänge. Zur Nachricht

8. Neue Unsicherheit: Richter erklärt Kaliforniens Referendum zu Uber-Fahrern für ungültig

Den Fahrdienst-Vermittlern Uber und Lyft droht neue Unsicherheit beim Status der Fahrer in ihrem Heimat-Bundesstaat Kalifornien. Ein Richter erklärte am Freitag eine Volksabstimmung für ungültig, mit der der lange Streit um die Beschäftigung auf solchen Plattformen eigentlich beendet schien. Zur Nachricht

9. Ölpreise erholen sich von Dreimonatstief

Die Ölpreise sind zu Wochenbeginn deutlich gestiegen. Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 66,42 US-Dollar. Das waren 1,24 Dollar mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,18 Dollar auf 63,32 Dollar.

10. Euro steigt über 1,17 US-Dollar

Der Euro ist zu Wochenbeginn über die Marke von 1,17 US-Dollar gestiegen. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung bis zu 1,1724 Dollar und damit etwas mehr als am Freitagabend. Vor dem Wochenende war der Euro mit 1,1664 Dollar auf den tiefsten Stand seit etwa neun Monaten gefallen.

