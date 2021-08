DAX startet mit Gewinnen -- Asiens Börsen sehr fest -- Bitcoin kostet wieder mehr als 50.000 US-Dollar -- GRENKE stößt Beteiligung an viafintech ab -- Vossloh im Fokus

An den europäischen Aktienmärkten zeigen sich zum Handelsauftakt am Montag positive Vorzeichen.

Der EuroSTOXX 50 zeigt sich kurz nach Handelsbeginn um 0,8 Prozent höher bei 4.181 Punkten.

Steigende Kurse an der Wall Street am Freitag und in Asien am Montag wirken sich auch auf die europäischen Börsen positiv aus. Unternehmensseitig ist es zum Wochenauftakt bislang ruhig, daher rücken angekündigte Konjunkturdaten aus der Eurozone in den Blickpunkt. So veröfentlichen etwa die Marktforscher von IHS Markit ihre Unternehmensumfrage, aus der sie die Einkaufsmanagerindizes ableiten.

