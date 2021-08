10 wichtige Fakten zur Börse am Donnerstag

Der DAX bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart auf rotem Terrain.

2. Börsen in Fernost verbuchen Abschläge

Der japanische Leitindex Nikkei gibt gegen 07:00 MESZ um 0,67 Prozent auf 27.400,29 Punkte nach.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite 0,71 Prozent auf 3.460,38 Zähler, während der Hang Seng in Hongkong um 1,71 Prozent auf 25.425,28 Einheiten fällt.

3. HELLA traut sich im neuen Geschäftsjahr moderates Umsatzplus zu

Der Autozulieferer HELLA geht vor der geplanten Übernahme durch den französischen Branchenkollegen Faurecia verhalten zuversichtlich ins neue Geschäftsjahr. Zur Nachricht

4. Cisco steigert Gewinn und Umsatz deutlich - Cisco-Aktie nachbörslich dennoch schwächer

Eine hohe Nachfrage nach Geräten für den Internet- und Datenverkehr hat dem US-Netzwerkspezialisten Cisco im jüngsten Quartal deutliche Geschäftszuwächse beschert. Zur Nachricht

5. US-Notenbank: Arbeitsmarktziel ist noch nicht erreicht

Die US-Notenbank Fed ist mit der Lage am Arbeitsmarkt noch nicht zufrieden. Zur Nachricht

6. Milliardendeal: Goldman Sachs kauft Vermögensverwalter NN Investment

Die Goldman Sachs Group kauft den europäischen Vermögensverwalter NN Investment Partners von der NN Group NV für rund 1,7 Milliarden Euro. Zur Nachricht

7. US-Telekomaufsicht untersucht Datenleck bei T-Mobile US

Die US-Telekomaufsicht FCC hat Ermittlungen wegen des Hackerangriffs auf den US-Mobilfunker T-Mobile US eingeleitet. Zur Nachricht

8. NVIDIA-Aktie steigt nachbörslich: Gaming- und Krypto-Boom beschert NVIDIA Rekorderlöse

Die hohe Nachfrage nach Gaming-Ausrüstung wie Grafikkarten und Technik für Rechenzentren hat dem US-Chipkonzern NVIDIA zu einem überraschend starken zweiten Quartal verholfen. Zur Nachricht

9. Ölpreise weiter auf Talfahrt

Die Ölpreise haben am Donnerstag an die starken Verluste vom Vortag angeknüpft und sind weiter deutlich gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 67,29 US-Dollar. Das waren 94 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,11 Dollar auf 64,35 Dollar.

10. Euro fällt auf den tiefsten Stand seit neun Monaten

Der Euro ist am Donnerstag gesunken und deutlich unter 1,17 US-Dollar gefallen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1666 Dollar gehandelt und damit auf dem tiefsten Stand seit dem vergangenen November.

