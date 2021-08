DAX mit Verlusten erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- NEL ASA überzeugt mit Umsatzentwicklung -- HELLA traut sich im neuen Geschäftsjahr moderates Umsatzplus zu -- NVIDIA, Cisco im Fokus

Belastend wirken dürften am Donnerstag Anzeichen einer möglichen geldpolitischen Straffung durch die US-Notenbank Fed noch in diesem Jahr. Anleger fürchten, dass durch eine frühzeitige Reduzierung der Wertpapierkäufe die Aktienmärkte unter Druck geraten könnten, da den Märkten damit Liquidität entzogen würde und daneben auch andere Anlageklassen wieder mehr Attraktivität gewinnen würden.

Wie auch an den europäischen Aktienmärkten lag die Angst vor den Auswirkungen der steigenden Corona-Infektionszahlen auf die Weltwirtschaft im Fokus der Anleger. Laut dem Protokoll könnte die US-Notenbank bereits in diesem Jahr von ihrer ultralockeren Geldpolitik abrücken. Allerdings scheinen sich die Notenbanker angesichts des Zeitpunkts noch nicht so recht einig. Während einige Experten von einer Reduzierung der Anleihekäufe noch 2021 ausgehen, halten anderen scheinbar das nächste Jahr für besser geeignet.

Die Anleger an der Wall Street ließen sich am Mittwoch von der US-Notenbank Fed beeinflussen.

Am Donnerstag verbuchen die asiatischen Aktienmärkte Verluste.

Der japanische Leitindex Nikkei gibt gegen 07:00 MESZ um 0,67 Prozent auf 27.400,29 Punkte nach.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite 0,71 Prozent auf 3.460,38 Zähler, während der Hang Seng in Hongkong um 1,71 Prozent auf 25.425,28 Einheiten fällt.

Das Sitzungsprotokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank kommt an den Aktienmärkten in Asien nicht gut an, denn die Fed könnte noch im laufenden Jahr damit beginnen, ihre lockere Geldpolitik zu straffen, indem sie ihre monatlichen Anleihekäufe reduziert. In Hongkong belasten zudem Technologieschwergewichte den Hang Seng.

